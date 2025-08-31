  1. استانها
  2. تهران
۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۵۲

توصیه‌ دوقلوهای نخبه کنکور: اراده و پشتکار، کلید موفقیت است

توصیه‌ دوقلوهای نخبه کنکور: اراده و پشتکار، کلید موفقیت است

اسلامشهر- دوقلوهای نخبه اسلامشهری کنکور اراده و پشتکار را کلید موفقیت می دانند.

دریافت 16 MB
کد خبر 6576045

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها