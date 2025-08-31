صادرات ۷۱۸ هزار تن کالا از استان مرکزی در سال جاری

به گزارش خبرنگار مهر، روح الله غلامی ظهر یکشنبه در نشست خبری دستگاههای تابعه امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی با اصحاب رسانه اظهار کرد: کالاهای غیر نفتی این استان به ۸۱ کشور جهان صادر شدهاند که نشاندهنده تنوع بازارهای هدف و توان صادراتی است.
وی افزود: ۱۰ کشور اول مقصد صادرات شامل پاکستان، روسیه، ترکمنستان، آذربایجان و قزاقستان هستند که بیشترین حجم مبادلات را به خود اختصاص دادهاند.
غلامی تصریح کرد: هیدروکربنها، گاز مایع، سوخت جت، پلیاتیلن، محصولات پلاستیکی، لبنیات، ظروف یکبار مصرف و سایر اقلام صنعتی را از جمله کالاهای عمده صادراتی استان است که نقش مؤثری در تأمین ارز و حمایت از تولید داخلی ایفا میکنند.
وی ادامه داد: در این مدت، حدود ۱۱۴ هزار تن کالا به ارزش ۳۵۲ میلیون دلار از ۳۹ کشور جهان وارد استان مرکزی شده است.
غلامی تاکید کرد: ۱۰ کشور اول مبدأ واردات شامل امارات، چین، ترکیه، مالزی، ایتالیا، هند و کره جنوبی بودهاند.
وی گفت: عمده اقلام وارداتی شامل ماشینآلات خطوط تولید، مواد اولیه صنعتی، ورقهای فولادی، خمیر کاغذ، مواد بهداشتی، موز، سردسازهای خوراکی و طعمدهندهها است که در واحدهای تولیدی استان مورد استفاده قرار میگیرند.
استان مرکزی رتبه نهم کشور در تجارت خارجی بدون دسترسی به مرز مستقیم را کسب کرد
مدیرکل گمرکات استان مرکزی با اشاره به سیاستهای گمرک در جهت حمایت از تولید گفت: گمرک استان مرکزی با اجرای اقداماتی نظیر ترخیص سریع کالا، پذیرش ضمانتنامه، ارزیابی در محل، صدور مجوز انبار اختصاصی و رسیدگی خارج از نوبت به اختلافات، سهم مؤثری در تسهیل فرآیند تأمین مواد اولیه و حمایت از تولید ایفا کرده است.
وی افزود: استان مرکزی با وجود نبود مرز هوایی و دریایی و محدودیتهای زیرساختی، موفق به کسب رتبه نهم کشور در تجارت خارجی شده است، موضوعی که نشاندهنده ظرفیت بالای تولید و عملکرد مؤثر بخش لجستیک در استان است.
غلامی با اشاره به رشد ۳۷۰ درصدی صادرات ریلی در سال جاری تصریح کرد: با توسعه زیرساختهای حملونقل ریلی، بخش قابل توجهی از صادرات استان از طریق خطوط ریلی انجام میشود که موجب کاهش هزینه و زمان شده است.
وی ادامه داد: با پیگیریهای انجامشده، مجوز لازم از گمرک کشور اخذ شده و واردات خودرو به استان در حال انجام است.
افزایش ۲ و ۲ دهم هکتاری فضای عملیاتی گمرک استان مرکزی برای تسهیل تجارت و صادرات
مدیرکل گمرکات استان مرکزی با اشاره به پروژههای توسعهای گمرک اظهار کرد: گمرک استان مرکزی با افزایش ۲ و ۲ دهم هکتاری فضای عملیاتی، بهبود مسیرهای دسترسی، نصب دوربینهای مداربسته، تقویت زیرساختهای ایمنی و راهاندازی سیستم پشتیبان ماهوارهای، توانسته خدمات خود را بدون وقفه حتی در شرایط قطعی سیستم ارائه دهد.
وی افزود: علیرغم چالشهای نیروی انسانی، از تمامی ظرفیتهای موجود استفاده شده و جذب نیروهای جدید نیز در دست اقدام است.
مدیرکل گمرکات استان مرکزی از صادرات ۷۱۸ هزار تن کالا به ارزش ۵۱۹ میلیون دلار از مبادی گمرکی این استان در پنجماهه سال جاری خبر داد.
غلامی تصریح کرد: گمرک استان مرکزی با اتخاذ سیاستهای تسهیلگرانه، در حمایت از تولیدکنندگان فعال بوده و همواره در جهت روانسازی مسیر صادرات و واردات واحدهای تولیدی گام برداشته است.
نظر شما