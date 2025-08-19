صادرات غیرنفتی تولیدات مرکزی به ۷۷ کشور جهان؛ ایجاد گمرک تخصصی خودرو

به گزارش خبرنگار مهر، روحالله غلامی ظهر دوشنبه در نشست کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان مرکزز اظهار کرد: میزان صادرات این استان در چهار ماه نخست سال جاری حدود ۵۷۰ هزار تُن کالا به ارزش ۳۹۵ میلیون دلار بوده است.
وی افزود: صادرات غیرنفتی استان مرکزی در چهار ماهه سال جاری به ۷۷ کشور جهان بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۱۵ درصد کاهش در ارزش و ۱۷ درصد کاهش در وزن صادرات را نشان میدهد.
وی افزود: عمدهترین دلیل کاهش صادرات، افت چشمگیر صادرات مشتقات نفتی و گاز بوده که بهتنهایی ۷۰ میلیون دلار از ارزش صادرات استان را کاهش داده است.
غلامی تصریح کرد: توقفهای موقت در فرآیند تولید و بارگیری پالایشگاههای استان، از مهمترین عوامل این کاهش بوده است.
وی ادامه داد: با توجه به کاهش واردات این محصولات از سوی برخی کشورهای خاورمیانه، افت صادراتی در ماههای اخیر قابل پیشبینی بود.
غلامی گفت: با این حال، با بهرهبرداری کامل از ظرفیت پالایشگاهها و بازگشت ثبات به بازارهای هدف، در نیمه دوم سال انتظار بهبود روند صادرات وجود دارد.
مدیرکل گمرکات استان مرکزی تاکید کرد: در همین مدت صادرات در برخی گروههای کالایی همچون هیدروکربنها، گازهای صنعتی و محصولات شیمیایی خاص رشد محدودی داشته و بخشی از کاهش ارزش صادرات را جبران کرده است.
وی افزود: پنج کشور نخست مقصد صادرات استان شامل افغانستان، پاکستان، عراق، ترکیه و امارات بودهاند که در مجموع ۸۰ درصد صادرات استان را به خود اختصاص دادهاند.
غلامی با اشاره به وضعیت واردات گفت: در چهار ماه ابتدایی سال، ۹۳ درصد از واردات استان از ۱۰ کشور اولیه تأمین شده که امارات، ترکیه، آلمان، چین و قطر در صدر مبادی وارداتی قرار دارند.
مدیرکل گمرکات استان مرکزی تصریح کرد: امید میرود با همکاری واحدهای تولیدی، تسهیل در روندهای گمرکی و رفع موانع موجود در فضای داخلی، تراز تجاری استان در ماههای پیشرو بهبود یابد.
استان مرکزی در آستانه تحول تجاری؛ گمرک تخصصی خودرو راهاندازی شد
مدیرکل گمرکات استان مرکزی گفت: با انجام پیگیریهای مستمر و تعامل مؤثر با دستگاههای ذیربط، گمرک تخصصی خودرو در استان راهاندازی شد باید اذعان کرد که این اقدام نقش بسزایی در تسهیل واردات خودرو و ارتقای تجارت خارجی استان ایفا کند.
وی افزود: با آغاز به کار این گمرک تخصصی، نخستین خودروهای وارداتی نیز ترخیص شدهاند و زمینه برای ورود بیشتر خودروهای مجاز در ماههای آینده فراهم شده است.
غلامی تصریح کرد: با اخذ مجوزهای قانونی و انجام هماهنگیهای لازم با گمرک جمهوری اسلامی ایران، مهلت ۶ ماهه برای واردات خودروهای دارای مجوز تأمین شد.
وی ادامه داد: این اقدام در راستای سیاستهای کلان اقتصادی و به منظور تسهیل تجارت خارجی استان صورت گرفته و انتظار میرود ضمن تسریع در فرآیند واردات، سهم استان از واردات رسمی کشور نیز افزایش یابد.
مدیرکل گمرکات استان مرکزی با اشاره به موقعیت راهبردی استان در منطقه شرقی کشور، اظهار کرد: زیرساختهای مرزی و ترانزیتی، این ظرفیت را برای استان ایجاد کرده تا به یکی از مراکز اصلی ورود کالا، بهویژه خودرو، تبدیل شود.
غلامی افزود: با توجه به تأثیر مثبت این تحول بر اشتغال و رونق اقتصادی استان، راهاندازی گمرک تخصصی خودرو ضمن بهبود فرآیندهای وارداتی، فرصتهای شغلی مستقیم و غیرمستقیم در حوزههای حملونقل، خدمات گمرکی و بازرگانی را نیز فراهم خواهد کرد.
وی از تداوم برنامههای توسعهای در حوزه تجارت خارجی خبر داد و تصریح کرد: امید است با همکاری و هماهنگی دستگاههای اجرایی، بخش خصوصی و نهادهای پشتیبان، استان مرکزی در نیمه دوم سال شاهد رشد چشمگیر در صادرات و واردات باشد.
نظر شما