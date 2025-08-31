  1. استانها
  2. مازندران
۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۸:۲۴

مجمع خیرین هنری در مازندران برای تولید آثار فاخر راه‌اندازی شد

ساری - مدیر حوزه هنری مازندران گفت: مجمع خیرین هنری با هدف پشتیبانی از هنرمندان و تقویت تولید آثار فاخر، توسط حوزه هنری راه اندازی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی معصومی گرجی عصر یکشنبه در دیدار با حاج‌حسن صفری، یکی از خیرین فعال فرهنگی استان، از راه‌اندازی مجمع خیرین هنری خبر داد و درباره اهداف آن گفت: این اقدام با هدف تقویت هنر استان و حمایت از هنرمندان انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه خیرین در حوزه‌های مدرسه‌سازی و بیمارستان‌سازی نقش‌آفرینی می‌کنند، افزود: اکنون نوبت توجه به هنر است تا آثار فاخر هنری تولید شده و ماندگار بمانند و هنرمندان نیز از حمایت لازم برخوردار شوند.

معصومی گرجی درباره نقش حاج‌حسن صفری ادامه داد: وی با راه‌اندازی مجموعه‌ای نیکوکاری، زمینه حمایت از نخبگان فرهنگی و هنری را فراهم کرده‌اند و این حمایت‌ها شامل معیشت، مسائل پزشکی، تولید آثار هنری و کارآفرینی می‌شود.

وی همچنین از انعقاد تفاهم‌نامه همکاری با این مجموعه خبر داد و گفت: هنرمندانی که نیازمند حمایت برای تولید آثار هستند، به این مجمع معرفی خواهند شد تا امکان فعالیت بهتر و اثرگذار برای آنان فراهم شود.

مدیر حوزه هنری مازندران به اهمیت اقتصاد هنر و فروش آثار تجسمی اشاره کرد و افزود: در حوزه هنرهای تجسمی نمایشگاه فروش آثار (اکسپو) را آغاز کرده‌ایم و با پشتیبانی خیرین می‌توانیم گام مؤثری در شکوفایی اقتصاد هنر استان برداریم.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: با همکاری خیرین و هنرمندان، مسیر حمایت از فرهنگ و هنر در مازندران با قوت ادامه یابد و شاهد رشد و شکوفایی هنر در استانی باشیم که همواره نیازمند توجه بیشتری در این حوزه بوده است.

