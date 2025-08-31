به گزارش خبرنگار مهر، مهدی معصومی گرجی عصر یکشنبه در دیدار با حاج‌حسن صفری، یکی از خیرین فعال فرهنگی استان، از راه‌اندازی مجمع خیرین هنری خبر داد و درباره اهداف آن گفت: این اقدام با هدف تقویت هنر استان و حمایت از هنرمندان انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه خیرین در حوزه‌های مدرسه‌سازی و بیمارستان‌سازی نقش‌آفرینی می‌کنند، افزود: اکنون نوبت توجه به هنر است تا آثار فاخر هنری تولید شده و ماندگار بمانند و هنرمندان نیز از حمایت لازم برخوردار شوند.

معصومی گرجی درباره نقش حاج‌حسن صفری ادامه داد: وی با راه‌اندازی مجموعه‌ای نیکوکاری، زمینه حمایت از نخبگان فرهنگی و هنری را فراهم کرده‌اند و این حمایت‌ها شامل معیشت، مسائل پزشکی، تولید آثار هنری و کارآفرینی می‌شود.

وی همچنین از انعقاد تفاهم‌نامه همکاری با این مجموعه خبر داد و گفت: هنرمندانی که نیازمند حمایت برای تولید آثار هستند، به این مجمع معرفی خواهند شد تا امکان فعالیت بهتر و اثرگذار برای آنان فراهم شود.

مدیر حوزه هنری مازندران به اهمیت اقتصاد هنر و فروش آثار تجسمی اشاره کرد و افزود: در حوزه هنرهای تجسمی نمایشگاه فروش آثار (اکسپو) را آغاز کرده‌ایم و با پشتیبانی خیرین می‌توانیم گام مؤثری در شکوفایی اقتصاد هنر استان برداریم.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: با همکاری خیرین و هنرمندان، مسیر حمایت از فرهنگ و هنر در مازندران با قوت ادامه یابد و شاهد رشد و شکوفایی هنر در استانی باشیم که همواره نیازمند توجه بیشتری در این حوزه بوده است.