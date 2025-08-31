به گزارش خبرنگار مهر، محمد حمیدی شامگاه یکشنبه در گفتوگوی ویژه خبری سیمای گلستان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر، از تلاش خادمان ملت در دستگاههای اجرایی استان قدردانی کرد و گفت: با همت مجموعه استان، امسال توانستیم عملیات اجرایی یا بهرهبرداری از هزار و ۸۵۶ پروژه با اعتباری بالغ بر ۱۶ هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان را آغاز یا تکمیل کنیم.
بهرهگیری از ظرفیت نخبگان در توسعه فناوری و اقتصاد
حمیدی با اشاره به اهمیت حضور نخبگان در حل مسائل پیچیده روز، اظهار کرد: در دنیای مدرن امروز، بیشتر نخبگان در حوزههای فناوریهای نو، دانشبنیان و اقتصاد فعالیت دارند و طرحهای خود را از طریق پارک علم و فناوری و مراکز رشد ارائه میکنند.
وی افزود: استان گلستان از این طرحها حمایت کرده و زمینه اجرای آنها را در قالب پروژههای اقتصادی فراهم کرده تا این ایدهها به مرحله تولید و بهرهبرداری برسند.
تشکیل شورای مشورتی جوانان و بانوان در شهرستانها
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان همچنین از تشکیل شورای مشورتی جوانان و بانوان در سطح استان خبر داد و گفت: در هر شهرستان یک جوان نخبه بهعنوان مشاور فرماندار معرفی شده و در کنار آن، شورای مشورتی جوانان نیز فعالیت میکند تا از نظرات و پیشنهادات آنها در تصمیمگیریها استفاده شود.
وی ادامه داد: این مدل برای بانوان نیز اجرا شده و از بانوان نخبه در حوزههای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بهره گرفته میشود.
ایجاد مرکز نوآوری اجتماعی برای استفاده از ظرفیت سمنها
حمیدی با تأکید بر استفاده از ظرفیت جوانان در کاهش آسیبهای اجتماعی گفت: بخشی از آسیبهای اجتماعی مرتبط با حوزه جوانان است و به همین منظور، مرکز «نوآوریهای اجتماعی» در خیابان الغدیر گرگان راهاندازی شده است.
وی افزود: در این مرکز، تمام سمنهای دارای مجوز در حوزه اجتماعی دارای نماینده هستند تا از ظرفیت آنها در طراحی و اجرای راهکارهای کاهش آسیبها بهرهبرداری شود.
توزیع متوازن پروژههای عمرانی در سراسر استان
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری گلستان درباره توزیع عادلانه پروژههای توسعهای در سطح استان گفت: تمام شهرستانها از پروژههای عمرانی هفته دولت بهرهمند شدند و استاندار شخصاً در ۶ شهرستان حضور یافته و معاونان نیز در سایر شهرستانها به نمایندگی پروژهها را افتتاح کردند.
وی ادامه داد: بهعنوان نمونه، در حوزه برق هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان پروژه افتتاح شد که هزار و ۵۰۰ میلیارد آن در آزادشهر و گنبد اجرا شده است. همچنین در مدرسهسازی، از دهه فجر سال گذشته تا ابتدای تابستان امسال بهطور متوسط روزانه یک کلاس درس ساخته و تحویل داده شده است. هماکنون نیز ۹۲ مدرسه با ۷۵۰ کلاس در سراسر استان در حال ساخت است.
تشریح برنامههای جهاد تبیین در استان
حمیدی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات معاونت سیاسی در حوزه جهاد تبیین اشاره کرد و گفت: پس از جنگ ۱۲ روزه، که نوعی جنگ ترکیبی با ابعاد نظامی و روانی بود، ضرورت حفظ انسجام داخلی بیش از پیش احساس میشود.
وی اظهار کرد: با هدف تبیین واقعیتهای جنگ و شرایط کشور، استان به چهار منطقه تقسیم شد و در هر منطقه نشستهایی با حضور نخبگان سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و هنری برگزار شد که طی آن، واقعیتها برای مردم بازگو شد.
به گفته حمیدی، این جلسات که با حضور حدود ۳۰۰ نفر در سراسر استان برگزار شده و همچنان ادامه دارد، نقش مهمی در تقویت انسجام اجتماعی و مقابله با عملیات روانی دشمن ایفا کردهاند.
تعامل گسترده با گروههای سیاسی، رسانهای و فرهنگی
معاون سیاسی استاندار گلستان همچنین از برگزاری جلسات متعدد با گروههای سیاسی، اصحاب رسانه، نخبگان و هنرمندان استان خبر داد و گفت: این نشستها با هدف تبیین شرایط کشور و تشویق به مشارکت سازنده در مدیریت استان برگزار میشود.
وی تأکید کرد: تمام تریبونهای رسمی از جمله ائمه جمعه، خطبا و رسانهها در جهاد تبیین مسئول هستند و باید در انتقال درست واقعیتها به مردم ایفای نقش کنند.
