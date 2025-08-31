  1. استانها
فعالیت واحدهای تولیدی خارج از شهرک‌های صنعتی در تهران ممنوع شد

تهران- معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران با تأکید بر لزوم ساماندهی فعالیت‌های صنعتی در پایتخت گفت: ایجاد واحد تولیدی در خارج از شهرک‌های صنعتی در استان تهران امکان‌پذیر نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، حشمت‌الله عسگری، بعد از ظهر یکشنبه، در نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان تهران اظهار داشت: در حال حاضر لکه‌های صنعتی بسیاری در سطح استان وجود دارد و دیگر اجازه فعالیت واحدهای تولیدی خارج از محدوده شهرک‌های صنعتی داده نخواهد شد.

وی همچنین بر ضرورت حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل با اختیارات کامل در جلسات ستاد تأکید کرد و افزود: در این نشست‌ها تصمیمات مهمی برای رفع مشکلات واحدهای صنعتی اتخاذ می‌شود و حضور نمایندگان فاقد اختیار عملاً روند تصمیم‌گیری را مختل می‌کند، از این رو مدیران عامل یا نمایندگان تام‌الاختیار باید در جلسات حاضر باشند.

معاون اقتصادی استانداری تهران در ادامه با اشاره به بررسی مسائل واحدهای تولیدی در این جلسه گفت: مشکلات ۴۵ واحد تولیدی استان در حوزه‌های بانکی، مالیاتی و سایر بخش‌ها مطرح و درباره رفع آنها تصمیمات لازم اتخاذ شد.

