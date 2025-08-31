هلال احمر: زمین لرزه ۴.۶ ریشتری شهداد کرمان خسارتی در بر نداشت

رضا فلاح در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: زمین لرزه‌ای به قدرت ۴.۶ ریشتر ساعت ۲۳:۲۶:۴۳ یکشنبه شب منطقه شهداد در استان کرمان را لرزاند که پس از وقوع زمین لرزه بلافاصله تیم‌های عملیاتی و امدادی هلال احمر کرمان به منطقه اعزام شدند.

وی افزود: تیم‌های ارزیاب هلال احمر تمامی روستاها مناطق سیرچ، چهار فرسخ، اندوهجرد و ناصر آباد را به صورت میدانی بررسی کردند که خوشبختانه مشخص شد زمین لرزه خسارتی در بر نداشته است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمان ادامه داد: به دلیل وقوع زمین لرزه در عمق ۹ کیلومتری زمین تمامی تیم‌های هلال احمر در منطقه در آماده باش کامل هستند.