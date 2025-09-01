رتبه یک کنکور ریاضی: استمرار، راز موفقیتم بود

خبرگزاری مهر - مجله مهر: برای بسیاری از دانش‌آموزان رشته ریاضی، رسیدن به صندلی‌های دانشگاه صنعتی شریف تنها یک انتخاب تحصیلی نیست، بلکه رؤیایی است که سال‌ها با آن زندگی کرده‌اند. کنکور ریاضی هر ساله صحنه رقابتی نفس‌گیر میان علاقه‌مندان به مهندسی و فناوری است؛ رقابتی که شور و شوق یادگیری، انگیزه ساختن آینده‌ای بهتر و عشق به نام «شریف» در آن نقش پررنگی دارد.

آریا ابراهیمی رتبه یک کنکور ریاضی استمرار را سرلوحه درس خواندنش می‌داند و مدعی است که از حاشیه‌ها خودش را دور نگه می‌داشته تا تمرکز بیشتری روی درس داشته باشد او که مادرش پزشک و پدرش متخصص مغز و اعصاب است مطمئن بوده با روشی که درس می‌خواند قطعاً جزو بیست نفر اول رتبه‌های برتر قرار خواهد گرفت.

آریا ابراهیمی رتبه یک کنکور ریاضی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف را به‌عنوان انتخاب نخست خود معرفی کرد و درباره علت آن توضیح می‌دهد: پیش‌تر کمی با برنامه‌نویسی آشنا شده بودم و در خانواده هم کسانی بودند که این مسیر را انتخاب کرده بودند. همین موضوع باعث شد به آن علاقه‌مند شوم. علاوه بر علاقه، بازار کار خوبی هم دارد.

رتبه یک کنکور ریاضی، درباره مهم‌ترین عامل موفقیت خود می‌گوید: برای من استمرار و اینکه کارها را به‌طور استاندارد انجام بدهم و در عین حال از حاشیه‌ها دور بمانم و همچنین حفظ آرامش از مهمترین عوامل موفقیتم بود.

او درباره روش درس‌خواندنش ادامه می‌دهد: ابتدا سعی می‌کردم مطالب را عمیق و مفهومی یاد بگیرم. اگر نکته یا فرمولی نیاز به حفظ کردن داشت، اول با آن ارتباط برقرار می‌کردم و سپس وارد مرحله تست‌زنی می‌شدم. در ادامه تلاش می‌کردم سوالات را در زمان مشخص حل کنم.

آریا ابراهیمی درباره مدیریت استرس نیز می‌گوید: معمولاً اگر مشکلی پیش می‌آمد با مشاور یا دوستانم صحبت می‌کردم. گاهی هم موسیقی گوش می‌دادم یا تغییراتی در روش کارم ایجاد می‌کردم تا شرایط بهتر شود.

این رتبه برتر در پاسخ به پرسشی مبنی بر پیش‌بینی جایگاهش در کنکور ادامه می‌دهد: اصلاً مطمئن نبودم. فقط حدس می‌زدم شاید بین ۲۰ نفر اول باشم، اما اینکه رتبه یک بشوم برایم غیرقابل پیش‌بینی بود.

او منابع اصلی مطالعه خود را «کتاب‌های درسی و آزمون‌ها» معرفی کرد و در پایان به داوطلبان سال آینده توصیه کرد: تا حد امکان به حواشی توجه نکنند و تمام تلاش‌شان را بکنند. بیش از حد به نتیجه فکر نکنند و سعی کنند از مسیر درس خواندن لذت ببرند.

روایت مادر از پشت صحنه موفقیت

مادر آریا نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از پشتکار فرزندش می‌گوید: سه سال اخیر، زندگی آریا تقریباً فقط درس بود. خودش خیلی تلاش کرد و پشتکار داشت. ما هم به عنوان خانواده درگیر بودیم؛ هر امتحان و مرحله‌ای برای ما هم همراه با استرس بود.

او با اشاره به فشارهای این مسیر ادامه می‌دهد: من همیشه موافق ورزش بودم، ولی حجم درس‌ها اینقدر زیاد بود که فرصت چندانی برای تفریح یا باشگاه رفتن نداشت. به‌خصوص در شرایطی مثل همین جنگ اخیر، استرس بچه‌ها بیشتر هم شده بود. د

این مادر پزشک، که همسرش نیز متخصص مغز و اعصاب است، در پایان تأکید کرد: ما فقط همین یک پسر را داریم و همیشه سعی کردیم در این مسیر همراهش باشیم.