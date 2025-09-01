پزشکیان: همکاری کشورهای اسلامی برای حل مشکلات مشترک ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان صبح دوشنبه ۱۰ شهریور ۱۴۰۴ به وقت محلی، در نخستین برنامه سفر به چین، در دیدار «شهباز شریف» نخست وزیر پاکستان، ضمن ابراز خرسندی از این دیدار اظهار داشت: احساس ما این است که هیچ فاصله‌ای بین مردم دو کشور نیست و علاقه‌مندیم روابط فیمابین در همه عرصه‌ها و زمینه‌ها تقویت و تعمیق و موانع پیش‌روی گسترش همکاری‌ها رفع شود.

رئیس جمهور با بیان اینکه باور عمیق دارم که کشورهای مسلمان باید برای حل مشکلات مشترک با یکدیگر همکاری جدی داشته باشند، افزود: اینکه جوامع اسلامی با فقر و درگیری و مشکلات متعدد مواجه باشند، برای بنده قابل پذیرش نیست؛ چرا ما نباید بتوانیم در زمینه حل مشکلات با یکدیگر همکاری داشته باشیم. باور دارم که اگر نخبگان و فعالان عرصه‌های مختلف کشورهای اسلامی با عزم و اراده حل مشکلات با یکدیگر همکاری کنند، زمینه حل مشکلات و رسیدن به اهداف عالی مشترک فراهم خواهد شد.

پزشکیان با ابراز همدردی دوباره با دولت و ملت پاکستان به دلیل جان‌باختن تعدادی از مردم این کشور در سانحه سیل تصریح کرد: تغییرات اقلیمی و آثار آن، تا حد زیادی با تکیه بر دستاوردهای علمی و دانش نوین قابل مدیریت است. جمهوری اسلامی ایران آماده همکاری با جمهوری اسلامی پاکستان در زمینه‌های مختلف است تا صلح، شکوفایی، رفاه و آرامش مضاعف را برای دو ملت و ملت‌های منطقه به ارمغان بیاوریم.

رئیس جمهور در بخش بعدی سخنان خود با اشاره به تداوم و تشدید جنایات رژیم صهیونیستی در غزه گفت: در شگفتم که دنیای مدعی تمدن، دفاع از حقوق بشر و صلح، چگونه در برابر این جنایات نه تنها سکوت اختیار کرده، بلکه با ارسال تجهیزات و تسلیحات از تداوم آن پشتیبانی نیز می‌کند. اینکه آب، غذا و دارو از انسان‌ها دریغ شود و کودکان و زنان و مردان، از گرسنگی جان دهند، مطلقاً غیرقابل پذیرش و غیرانسانی است.

نخست وزیر پاکستان نیز در این دیدار ضمن قدردانی از ابراز همدردی چندباره رئیس جمهور ایران نسبت به جان‌باختن شهروندان کشورش در حادثه سیل، از رئیس جمهور خواست که گرم‌ترین سلام‌های وی را به رهبر معظم انقلاب تقدیم کند.

وی خاطرنشان کرد: سفر اخیر جنابعالی به پاکستان، بسیار سازنده و سودمند و دارای تاثیرات سازنده بر تقویت روابط دوستانه و برادرانه میان دو کشور بود که درک متقابل دو طرف از یکدیگر را به سطوحی بالاتر ارتقا داد.

شهباز شریف اظهار کرد: سفر شما باعث خوشحالی عمیق مردم و اشتیاق وافر فعالان اقتصادی و بازرگانان پاکستانی شده و باید با افزایش مراودات و تبادل هیات‌ها میان دو کشور در تحقق اهداف و دستاوردهای این سفر تسریع کنیم. همکاری‌های دو کشور در عرصه‌های مختلف در مسیر صحیحی به پیش می‌رود.

وی با بیان اینکه ایران و پاکستان به عنوان دو عضو از بلوک اسلامی منطقه می‌توانند و بلکه ضرورت دارد که در زمینه تحقق اهداف بلند اسلامی با یکدیگر همکاری داشته باشند، تصریح کرد: همه مسلمانان و کشورهای اسلامی باید علیه نسل‌کشی و جنایات اسرائیل در غزه و تضییع حقوق فلسطینیان با هم یکصدا شده و با صدای رسا از حقوق آنان دفاع کنند.