سید کامل تقوینژاد دبیر هیئت دولت در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر، در رابطه با محورهای تصمیمگیریهای دولت در یک سال گذشته، گفت: دولت چهاردهم از ابتدا با توصیه جناب آقای رئیسجمهور، موضوع پرداختن به مسائل کشور را که حول یک مدل اساسی «مسئلهمحور» است، در دستور کار قرار داده است. این مدل اساسی مسئلهمحور بر اساس انطباق آن دسته از خواستهها و نیازهای اساسی کشور و نقش آنها در نظام سیاستگذاری و تصمیمگیری کشور است.
۷۵ درصد آئیننامههای قانون برنامه هفتم را تصویب شده است
دبیر هیئت دولت با بیان آمارهایی از تصمیمگیریهای هیأت دولت، اظهار کرد: دولت علاوه بر اینکه آئیننامههای مربوط به تکالیف خود را انجام داده است و بیش از ۷۵ درصد آئیننامههای قانون برنامه هفتم را تصویب کرده است؛ همچنین قانون بودجه را به موقع تصویب کرد و در عین حال تکالیفی که در سایر قوانین و مقررات بوده است را تصویب کرده و به مسائل کلان کشور پرداخته است، به طوری که از مجموعه تصمیماتی که در دولت اتخاذ شده است، بیش از ۴۰ درصد از آنها با موضوع و پیوست معیشت مردم بوده است که از سوی دولت به آن اختصاص یافته است.
تصمیمات دولت دارای پیوست معیشت، عدالت، پاسخگویی و توجه به اقشار جامعه است
وی در خصوص محورهای پیوستهای تصمیمات دولت، بیان کرد: تصمیمات دولت دارای پیوست معیشت، پیوست عدالت، پیوست پاسخگویی و پیوست توجه به اقشار جامعه بوده است و اینکه به هر حال بتوان از تمام توانمندیها و قابلیتهایی که در جامعه و در کشور موجود است، برای حل مشکلات اساسی استفاده شود.
تقوینژاد با اشاره به محدودیتهای دولت برای رشد هشت درصدی اقتصاد، تأکید کرد: البته میدانیم که دولت با محدودیتهای زیادی مواجه است. دولت برای تحقق رشد هشت درصدی اقتصاد کشور، هم در جهت بهرهوری عوامل کار و سرمایه و هم در جهت اینکه بتواند از ظرفیتهای بازارهای پولی، مالی و سایت درآمدهای کشور بهره بگیرد، برنامه اساسی خود را در دستور کار قرار داده است.
