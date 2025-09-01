همگرایی و تعامل راه رفع مشکلات جزیره خارگ است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا دشتی‌زاده صبح دوشنبه در نشست با هیئت امنای اهل سنت جزیره خارگ، بر ضرورت همگرایی و تعامل همه‌جانبه برای رفع مشکلات این جزیره تأکید کرد.

وی با اشاره به جایگاه مهم و راهبردی خارگ در عرصه ملی و بین‌المللی اظهار داشت: عملیات عمومی خارگ با جدیت تمام در مسیر خدمات‌رسانی به مردم شریف این جزیره گام برمی‌دارد و تلاش کرده‌ایم در حوزه‌های مختلف عمرانی، خدماتی و اجتماعی پاسخگوی مطالبات به‌حق شهروندان باشیم.

مدیر عملیات عمومی خارگ افزود: با تعامل سازنده و وحدت میان اقشار مختلف جزیره، می‌توان بسیاری از مشکلات را مرتفع کرد و آینده‌ای روشن‌تر برای خارگ رقم زد.

دشتی‌زاده همچنین با قدردانی از همراهی و همکاری هیأت امنای اهل سنت خارگ بیان داشت: همدلی موجود میان اقوام و مذاهب در خارگ یک ظرفیت ارزشمند است و باید از آن برای توسعه و پیشرفت جزیره استفاده کرد.