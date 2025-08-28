  1. استانها
جزیره خارگ یک بستر اجتماعی زنده است

خارگ - مدیر عملیات عمومی خارگ گفت: جزیره خارگ علاوه بر نقش ملی در حوزه انرژی، یک بستر اجتماعی زنده است که مدیریت کارآمد آن نیازمند ارتقای سطح آگاهی عمومی است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا دشتی‌زاده عصر پنجشنبه در مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری مدیریت عملیات عمومی و دادگستری استان بوشهر اظهار کرد: آموزش حقوق شهروندی و تقویت فرهنگ قانون‌مداری می‌تواند نقش مهمی در پیشگیری از آسیب‌ها و چالش‌های اجتماعی ایفا کند.

وی با اشاره به محورهای این تفاهم‌نامه ادامه داد: برگزاری کارگاه‌های آموزشی تخصصی، اجرای طرح‌های اطلاع‌رسانی عمومی و اقدامات فرهنگی در دستور کار قرار دارد که هدف اصلی آنها کاهش تخلفات و تقویت امنیت اجتماعی در جزیره خارگ است.

مدیر عملیات عمومی خارگ همچنین با قدردانی از تلاش‌های رئیس کل دادگستری استان بوشهر گفت: اقدامات مهدی مهرانگیز در زمینه احقاق حقوق عامه، از ساماندهی پرونده‌های کلان اقتصادی گرفته تا پیگیری مسائل اجتماعی در نقاط مختلف استان، نشان‌دهنده رویکردی عملی و مردم‌محور در دستگاه قضائی است. به گفته وی، این رویکرد اعتماد عمومی را تقویت کرده و موجب کاهش فاصله میان مردم و نهادهای قضائی شده است.

دشتی‌زاده تأکید کرد: مجموعه عملیات عمومی خارگ آمادگی دارد با بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و امکانات موجود، گام‌های عملی و مؤثری در راستای تحقق اهداف این تفاهم‌نامه بردارد.

