جزیره خارگ یک بستر اجتماعی زنده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا دشتی‌زاده عصر پنجشنبه در مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری مدیریت عملیات عمومی و دادگستری استان بوشهر اظهار کرد: آموزش حقوق شهروندی و تقویت فرهنگ قانون‌مداری می‌تواند نقش مهمی در پیشگیری از آسیب‌ها و چالش‌های اجتماعی ایفا کند.

وی با اشاره به محورهای این تفاهم‌نامه ادامه داد: برگزاری کارگاه‌های آموزشی تخصصی، اجرای طرح‌های اطلاع‌رسانی عمومی و اقدامات فرهنگی در دستور کار قرار دارد که هدف اصلی آنها کاهش تخلفات و تقویت امنیت اجتماعی در جزیره خارگ است.

مدیر عملیات عمومی خارگ همچنین با قدردانی از تلاش‌های رئیس کل دادگستری استان بوشهر گفت: اقدامات مهدی مهرانگیز در زمینه احقاق حقوق عامه، از ساماندهی پرونده‌های کلان اقتصادی گرفته تا پیگیری مسائل اجتماعی در نقاط مختلف استان، نشان‌دهنده رویکردی عملی و مردم‌محور در دستگاه قضائی است. به گفته وی، این رویکرد اعتماد عمومی را تقویت کرده و موجب کاهش فاصله میان مردم و نهادهای قضائی شده است.

دشتی‌زاده تأکید کرد: مجموعه عملیات عمومی خارگ آمادگی دارد با بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و امکانات موجود، گام‌های عملی و مؤثری در راستای تحقق اهداف این تفاهم‌نامه بردارد.