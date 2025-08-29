اعزام بیمار اورژانسی با بالگرد از جزیره خارگ

محمدرضا دشتی‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از اعزام یک بیمار اورژانسی از این جزیره به بوشهر خبر داد.

وی اظهار داشت: این بیمار آقا به دلیل عدم کارایی باطری قلب و بروز ضعف و بی‌حالی با تشخیص پزشکان نیازمند اعزام فوری بود.

دشتی‌زاده افزود: اعزام بیمار با هماهنگی اورژانس ۱۱۵ و ستاد هدایت استان بوشهر انجام شد و بالگرد ستاد هدایت مسئولیت انتقال وی را برعهده داشت.

به گفته وی، بیمار پس از انتقال از بیمارستان صنعت نفت خارگ به فرودگاه با همکاری پرسنل فرودگاه خارگ، به بیمارستان قلب بوشهر منتقل شد تا تحت درمان تخصصی قرار گیرد.

مدیر عملیات عمومی خارگ در پایان از همکاری اورژانس ۱۱۵، ستاد هدایت، بیمارستان صنعت نفت و پرسنل فرودگاه خارگ در اجرای این عملیات امدادی تقدیر کرد.