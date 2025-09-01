  1. استانها
۱۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۰۱

برگزاری دوره تابستانه برای ۱۳۰۰ نوآموز پیش دبستانی لرستان

خرم‌آباد - مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان از برگزاری دوره تابستانه برای هزار و ۳۸۸ نوآموز پیش‌دبستانی این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عیسی سهرابی در سخنانی از برگزاری دوره تابستانه برای هزار و ۳۸۸ نوآموز پیش‌دبستانی در ۶۷ مرکز آموزشی استان خبر داد.

وی گفت: این دوره کوتاه‌مدت آموزشی در ۶۷ مرکز پیش‌دبستانی استان برگزار شده و محتواهای آموزشی مورداستفاده این دوره، موردتأیید سازمان تعلیم‌وتربیت کودک بوده‌اند.

مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان با بیان اینکه استان لرستان دارای سه هزار و ۳۳۹ مجوز فعالیت مراکز پیش‌دبستانی است، افزود: تا کنون بیش از ۲۵۰ ابلاغ شهریه صادر شده که شرط لازم برای فعالیت قانونی و فعال‌بودن کودکستان‌ها محسوب می‌شود.

