۴۱۱ واحد مسکونی کمیته امداد در کرمانشاه به محرومان تحویل شد

رضا طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ادامه اقدامات کمیته امداد برای رفع مشکلات معیشتی و سکونتی مددجویان، ۷۵ واحد مسکونی احداثی با مشارکت دستگاههای همکار در شهرستان اسلامآباد غرب تکمیل و تقدیم خانوادههای عزیز این شهرستان شد.
وی افزود: علاوه بر این، در همین ایام ۸۰ واحد مسکونی مددجویان در قالب تعمیرات کلی و جزئی مورد بازسازی و مرمت قرار گرفته است که گام مهمی در بهبود شرایط زندگی خانوارهای محروم به شمار میرود.
طاهری با بیان اینکه مجموع اقدامات صورتگرفته در استان کرمانشاه تاکنون منجر به احداث و تحویل ۴۱۱ واحد مسکن محرومین شده است، گفت: این طرحها در راستای محرومیتزدایی و تحقق عدالت اجتماعی در مناطق مختلف استان اجرا شده و همچنان در دستور کار قرار دارد.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کرمانشاه در ادامه از آغاز بسته حمایتی ویژه خرید مسکن برای خانوادههای مددجو خبر داد و تصریح کرد: به مناسبت هفته دولت، فرآیند اجرای این طرح آغاز شده و طی آن به خانوادههای مددجویی که بعد خانوار آنها دو نفر و بیشتر است، کمک بلاعوض پرداخت خواهد شد.
وی بیان کرد: در قالب این طرح، بالغ بر ۳۰۰ میلیون تومان کمک بلاعوض برای خرید مسکن به هر خانواده پرداخت میشود تا شرایط دسترسی مددجویان به مسکن مناسب بیش از پیش فراهم شود.
طاهری با تأکید بر اینکه حمایت از مسکن مددجویان از اولویتهای اصلی کمیته امداد است، خاطرنشان کرد: امیدواریم با تداوم این برنامهها، بخش قابل توجهی از دغدغههای خانوارهای تحت پوشش در حوزه مسکن برطرف شود.
نظر شما