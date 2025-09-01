احتمال نفوذ گردوخاک فرامنطقه ای به استان بوشهر

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد که در ساعاتی از وقت امروز و روز سه شنبه، با وزش باد شمال غربی روی دریا، بویژه در فراساحل شمالی و مرکزی استان، خلیج فارس به نسبت متلاطم است.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: در این مدت احتمال نفوذ گردوخاک فرامنطقه ای به استان دور از انتظار نیست.

وی گفت: همچنین در روزهای چهارشنبه تا جمعه، در ساعاتی از ظهر تا اوایل شب با رشد ابر در ارتفاعات شرقی و بخش‌های جنوبی استان، احتمال وقوع ناپایداری موقت جوی پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: آسمان استان بوشهر در ساعت‌های آینده صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد، فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی خواهد بود.

وی ادامه داد: جهت وزش باد غالباً شمال غربی تا غربی با سرعت ۸ تا ۳۲ گاهی تا ۴۲ کیلومتر در ساعت و در سواحل و روی دریا در برخی ساعات ۱۶ تا ۴۴ کیلومتر در ساعت پیش بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: ارتفاع موج دریا ۶۰ تا ۱۲۰ سانتی‌متر و امروز تا اوایل شب در سواحل و فراساحل شمالی و مرکزی و در فراساحل جنوبی، ۹۰ تا ۱۵۰ سانتی‌متر خواهد بود.