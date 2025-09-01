  1. استانها
گرگان-کارشناس هواشناسی گلستان از افزایش ناپایداری‌های جوی، احتمال رگبار و رعد و برق پراکنده و وزش باد نسبتاً شدید طی روزهای پایانی هفته در مناطق مختلف استان، به‌ویژه نواحی کوهستانی خبر داد.

سمیه ملاحی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تحلیل آخرین الگوهای پیش‌یابی جوی، اظهار کرد: تا پایان امروز و فردا، شرایط برای شکل‌گیری ناپایداری‌های همرفتی فراهم است که می‌تواند منجر به افزایش ابر، وقوع رعد و برق پراکنده و در برخی ساعات وزش باد در نقاط مختلف استان شود.

وی افزود: روز چهارشنبه وضعیت جوی استان به‌طور نسبی پایدار و شاهد افزایش نسبی دما خواهیم بود. اما از روز پنج‌شنبه تا شنبه هفته آینده، با عبور امواج کم‌دامنه از تراز میانی جو، مجدداً افزایش ابر، کاهش نسبی دما، رگبارهای پراکنده و وقوع رعد و برق به‌ویژه در نواحی کوهستانی و کوهپایه‌ای استان پیش‌بینی می‌شود.

ملاحی همچنین به احتمال بروز پدیده گرد و خاک در برخی نقاط استان اشاره کرد و گفت: در چند روز آینده، به‌دلیل وزش باد نسبتاً شدید، احتمال کاهش کیفیت هوا و وقوع پدیده گرد و خاک، به‌ویژه در مناطق مستعد، دور از انتظار نیست.

کارشناس هواشناسی گلستان گفت: با توجه به ناپایداری‌های پیش رو، به‌ویژه در مناطق کوهستانی، از انجام فعالیت‌های کوهنوردی و تردد در حاشیه رودخانه‌ها خودداری شود و تمهیدات لازم برای مقابله با کاهش کیفیت هوا اندیشیده شود.

