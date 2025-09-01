سمیه ملاحی در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تحلیل آخرین الگوهای پیشیابی جوی، اظهار کرد: تا پایان امروز و فردا، شرایط برای شکلگیری ناپایداریهای همرفتی فراهم است که میتواند منجر به افزایش ابر، وقوع رعد و برق پراکنده و در برخی ساعات وزش باد در نقاط مختلف استان شود.
وی افزود: روز چهارشنبه وضعیت جوی استان بهطور نسبی پایدار و شاهد افزایش نسبی دما خواهیم بود. اما از روز پنجشنبه تا شنبه هفته آینده، با عبور امواج کمدامنه از تراز میانی جو، مجدداً افزایش ابر، کاهش نسبی دما، رگبارهای پراکنده و وقوع رعد و برق بهویژه در نواحی کوهستانی و کوهپایهای استان پیشبینی میشود.
ملاحی همچنین به احتمال بروز پدیده گرد و خاک در برخی نقاط استان اشاره کرد و گفت: در چند روز آینده، بهدلیل وزش باد نسبتاً شدید، احتمال کاهش کیفیت هوا و وقوع پدیده گرد و خاک، بهویژه در مناطق مستعد، دور از انتظار نیست.
کارشناس هواشناسی گلستان گفت: با توجه به ناپایداریهای پیش رو، بهویژه در مناطق کوهستانی، از انجام فعالیتهای کوهنوردی و تردد در حاشیه رودخانهها خودداری شود و تمهیدات لازم برای مقابله با کاهش کیفیت هوا اندیشیده شود.
نظر شما