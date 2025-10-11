سواحل و فراساحل استان بوشهر متلاطم است

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی در ساعاتی از وقت امروز با وزش بادهای شمالی، سواحل و فراساحل استان متلاطم است،در این مدت احتمال وقوع گردوخاک محلی و نفوذ گردوغبار فرامنطقه ای به استان و روی دریا دور از انتظار نیست.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر تصریح کرد: همچنین در ساعاتی از وقت یکشنبه با افزایش پوشش ابر، احتمال وقوع ناپایداری های موقت جوی در برخی نقاط جنوبی استان پیش بینی می شود.

وی اضافه کرد: ضمن اینکه طی روزهای سه شنبه و چهارشنبه مجدداً با افزایش باد شمال غربی، دریا مواج خواهد بود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر تصریح کرد: آسماناستان بوشهر در ساعت های آینده صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد و در برخی نقاط گردوخاک، فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی و افزایش ابر و در نواحی جنوبی با احتمال وقوع ناپایداری موقت جوی خواهد بود.

وی ادامه داد: جهت وزش باد غالباً شمال غربی تا جنوب غربی با سرعت ۸ تا ۳۲ گاهی تا ۴۲ کیلومتر در ساعت و امروز روی دریا و در سواحل با سرعت ۱۶ تا ۴۴ و گاهی تا ۵۴ کیلومتردرساعت پیش بینی می شود.

وی بیان کرد: ارتفاع موج دریا امروز ۹۰ تا ۱۸۰ و در فراساحل ۲۱۰ سانتیمتر، از فردا در همه مناطق ۶۰ تا ۱۲۰ سانتی متر خواهد بود.