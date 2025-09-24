حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد که تا ظهر پنجشنبه با تداوم وزش باد شمال غربی، سواحل و فراساحل استان مواج و متلاطم است و در این مدت خیزش گردوخاک محلی و احتمال نفوذ گردوخاک فرامنطقه ای به استان و روی دریا دور از انتظار نیست.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر تصریح کرد: ضمن اینکه وضعیت جوی و دریایی استان طی روزهای جمعه و شنبه آینده در اغلب ساعات آرام پیش بینی می‌شود.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت‌های آینده صاف همراه با غبار محلی، طی ساعاتی وزش باد و در برخی نقاط باد و گردوخاک خواهد بود.

وی بیان کرد: جهت وزش باد غالباً شمال غربی تا غربی، با سرعت ۱۰ تا ۳۸ گاهی تا ۴۶ کیلومتر در ساعت و در ساعاتی از وقت امروز روی دریا ۱۶ تا ۴۴ گاهی بیش از ۵۰ کیلومتر در ساعت پیش بینی می‌شود.

وی تصریح کرد: ارتفاع موج دریا ۹۰ تا ۱۸۰ سانتی‌متر و تا اواخر وقت امروز در فراساحل استان ۱۲۰ تا ۲۴۰ سانتی‌متر خواهد بود.