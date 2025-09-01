بهسازی و زیباسازی بزرگترین بوستان مرکزی شهر

‌به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آئینی شهردار منطقه ۱۲ تهران گفت: در ادامه پروژه‌های عمرانی و بهسازی فضای سبز پایتخت، عملیات سنگ‌فرش معابر بوستان شهر، بزرگ‌ترین پارک مرکزی تهران، به متراژ ۳۸۰۰ متر مربع در سال ۱۴۰۴ اجرایی می‌شود.

شهردار منطقه ۱۲، با اعلام این خبر گفت: این پروژه با هدف ارتقای کیفیت محیطی و ایمنی شهروندان و همچنین زیباسازی هرچه بیشتر فضای یکی از مهم‌ترین بوستان‌های پایتخت در دستور کار معاونت فنی و عمران منطقه قرار دارد.

آئینی در تشریح جزئیات بیشتر افزود: در فاز اول این پروژه، کفپوش‌های بتنی قدیمی و فرسوده این محدوده که عمدتاً باعث ناهمواری و نازیبایی معابر شده بود، به طور کامل جمع‌آوری شد و سپس سنگ‌فرش استاندارد و مقاوم جایگزین آن شد.

شهردار منطقه ۱۲ با اشاره به برنامه‌های گسترده‌تر حوزه فنی و عمران این منطقه در سال جاری خاطرنشان کرد: عزم جدی داریم تا پروژه‌های بهسازی فضاهای عمومی را با شتاب بیشتری پیگیری کنیم و در همین راستا، در سال گذشته ۱۲۰۰ متر مربع و در سال ۱۴۰۴ تاکنون ۱۸۰۰ متر مربع سنگفرش این بوستان اجرایی شده است که در فاز بعدی بهسازی معابر ورودی درب غربی و میدانگاه ضلع غرب بوستان به متراژ ۲۰۰۰ متر مربع کلید می‌خورد.

بوستان شهر به عنوان یکی از قدیمی‌ترین و محبوب‌ترین پارک‌های تهران، میزبان شمار زیادی از شهروندان در تمامی ساعات روز است و اجرای چنین پروژه‌هایی نقش بسزایی در ارتقای کیفیت زندگی شهری دارد.