به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر عامل شرکت برق استان اردبیل در مورد خاموشیهای برق گفت: علت اینکه اکنون با تنش و چالشهای ناترازی برق مواجه هستیم، خشکسالی و مصرف بیش از تولید است که در این راستا سیاست دولت ایجاد نیروگاههای تجدیدپذیر است.
ناصر عبداللهیان افزود: برق غیرقابل ذخیره سازی بوده و از تولید به مصرف است، احداث نیروگاه حرارتی هزینه بر بوده بنابراین باید انرژیهای پاک و تجدیدپذیر جایگزین نیروگاههای حرارتی شود.
وی افزود: استان اردبیل بیش از ۶۵۰ هزار مشترک برق دارد و مجموع برق تولیدی استان بیش از هزار و ۲۰۰ مگاوات است که به دلیل ناترازی بالا مجبور به خاموشیهای برق منازل و صنایع و بخش کشاورزی به صورت روزانه و ساعتی هستیم.
نظر شما