اعلام جدول خاموشی برق در اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر عبداللیان صبح روز سه شنبه با اعلام جدول خاموشی‌های استان اردبیل گفت: استان اردبیل بیش از ۶۵۰ هزار مشترک برق دارد و مجموع برق تولیدی استان بیش از هزار و ۲۰۰ مگاوات است که به دلیل ناترازی بالا مجبور به خاموشی‌های برق منازل و صنایع و بخش کشاورزی به صورت روزانه و ساعتی هستیم.

وی صاحبان واقعی صنعت برق را ملت ایران ذکر کرد و افزود: هر ایرانی سفیری برای تأمین برق پایدار است و در این راستا آموزش و فرهنگ سازی مردم به سمت استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و کم‌مصرف از اهداف شرکت توزیع برق می‌باشد.

