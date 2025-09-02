  1. استانها
  2. اردبیل
۱۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۱۷

اعلام جدول خاموشی برق در اردبیل

اعلام جدول خاموشی برق در اردبیل

اردبیل – مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل جدول خاموشی‌های برق در مناطق مختلف در روز سه شنبه را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر عبداللیان صبح روز سه شنبه با اعلام جدول خاموشی‌های استان اردبیل گفت: استان اردبیل بیش از ۶۵۰ هزار مشترک برق دارد و مجموع برق تولیدی استان بیش از هزار و ۲۰۰ مگاوات است که به دلیل ناترازی بالا مجبور به خاموشی‌های برق منازل و صنایع و بخش کشاورزی به صورت روزانه و ساعتی هستیم.

وی صاحبان واقعی صنعت برق را ملت ایران ذکر کرد و افزود: هر ایرانی سفیری برای تأمین برق پایدار است و در این راستا آموزش و فرهنگ سازی مردم به سمت استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و کم‌مصرف از اهداف شرکت توزیع برق می‌باشد.

اعلام جدول خاموشی برق در اردبیلاعلام جدول خاموشی برق در اردبیلاعلام جدول خاموشی برق در اردبیلاعلام جدول خاموشی برق در اردبیلاعلام جدول خاموشی برق در اردبیل

کد خبر 6577129

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها