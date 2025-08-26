اردبیل روستای بدون برق ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر عبداللهیان صبح روز سه‌شنبه در نشست خبری با رسانه‌ها، از صرف پنج هزار و ۹۱۰ میلیارد ریال برای اجرا و آماده‌سازی هفت پروژه صنعت برق افتتاحی هفته دولت در این استان خبر داد و افزود: این پروژه‌ها شامل نصب چراغ روشنایی معابر، پروژه‌های نیرو رسانی، اصلاح و بهینه‌سازی شبکه برق روستایی، پروژه‌های سرمایه‌گذاری توزیع، برق رسانی به روستاهای پیرنقی، طرح‌های کاهش تلفات برق و طرح نصب کنتور هوشمند برق است که با حضور مسئولان به بهره‌برداری خواهد رسید.

عبدالهیان با اشاره به ناترازی ها، تصریح کرد: علت اینکه اکنون با تنش و چالش‌های ناترازی برق مواجه هستیم، خشکسالی و مصرف بیش از تولید است که در این راستا سیاست دولت ایجاد نیروگاه‌های تجدیدپذیر است.

وی تصریح کرد: برق غیرقابل ذخیره سازی است و از تولید به مصرف است، احداث نیروگاه حرارتی هزینه بر بوده بنابراین باید انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر جایگزین نیروگاه‌های حرارتی شود.

وی افزود: استان اردبیل بیش از ۶۵۰ هزار مشترک برق دارد و مجموع برق تولیدی استان بیش از هزار و ۲۰۰ مگاوات است که بدلیل ناترازی بالا مجبور به خاموشی‌های برق منازل و صنایع و بخش کشاورزی به صورت روزانه و ساعتی هستیم.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل گفت: دورترین نقاط شهری و روستایی استان اردبیل با بیشتر از ۵ خانوار از نعمت برق بهره مند شده‌اند.

وی گفت: متأسفانه بانک‌ها از پرمصرف‌ترین مشترکین هستند.