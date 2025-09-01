اجرای ۸ کیلومتر از کنارگذر خوانسار برای کاهش تردد خودروهای سنگین

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا توسلی پیش از ظهر دوشنبه در جلسه شورای اداری خوانسار اظهار کرد: شهرستان خوانسار مردم بسیار مؤمن و با ایمان هستند، که دارای دو شهرستان و ۱۸ روستا بوده و بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۵ حدود ۳۳ هزار نفر جمعیت دارد.
وی با بیان اینکه بخش عمدهای از اقتصاد شهرستان بر پایه کشاورزی و زنبورداری است، افزود: عسل خوانسار از محصولات شناختهشده و صادراتی کشور به شمار میرود. همچنین این شهرستان با برخورداری از ۲۲۰۰ هکتار باغ و ۳۵۰۰ هکتار اراضی کشاورزی، تولیدکننده محصولاتی همچون آلو، گردو و انواع محصولات باغی است که بخشی از آن به صورت فرآوریشده به گردشگران عرضه میشود.
فرماندار خوانسار با اشاره به جایگاه صنعت در خوانسار تصریح کرد: در این شهرستان ۵۶ کارخانه و دو شهرک صنعتی فعال وجود دارد که در زمینههای مختلف از جمله فولاد پیشتنیده عملکرد موفقی داشتهاند. علاوه بر این، حوزه گردشگری شهرستان نیز رشد چشمگیری داشته و حضور مسافران، بهویژه در روزهای پنجشنبه و تعطیلات، موجب افزایش جمعیت تا بیش از ۱۰۰ هزار نفر و رونق اقتصادی منطقه شده است.
توسلی با قدردانی از همراهی خیرین در توسعه شهرستان، گفت: خیرین خوانساری نقش مهمی در ساخت و تجهیز مدارس، کمک به نیازمندان و تأمین هزینههای بیمارستان ایفا میکنند. بیمارستان جدید شهرستان نیز با پیشگامی خیرین در حال احداث است. همچنین وجود چهار حوزه علمیه (سه حوزه برادران و یک حوزه خواهران) از دیگر ظرفیتهای فرهنگی و علمی خوانسار به شمار میرود.
وی در ادامه از تکمیل نشدن برخی پروژهها خبر داد و افزود: تصفیهخانه آب شرب شهرستان با تخصیص اعتبارات بیش از ۱۳۰ میلیارد تومان در دست تکمیل است و پیشبینی میشود با تأمین ۲۰۰ میلیارد تومان دیگر تا پایان سال به بهرهبرداری برسد.
توسلی با اشاره به مطالبه جدی مردم در خصوص کنارگذر خوانسار بیان کرد: طول این پروژه حدود ۲۲ کیلومتر است که ما قصد داریم ۸ کیلومتر آن را اجرا کرده و با تلفیق با کمربندی در حال احداث شهرداری، بخشی از مسیر را راهاندازی کنیم تا از ورود خودروهای سنگین به داخل شهرستان جلوگیری شود.
وی همچنین از پیگیری اجرای پروژه فاضلاب شهری خبر داد و گفت: دستورالعمل این طرح با موافقت مدیرعامل بانک ملی انجام شده و در انتظار ابلاغ اعتبار ماده ۵۶ است تا مشکلات فاضلاب شهرستان نیز برطرف شود.
