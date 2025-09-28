فرماندار شیراز: بر مبنای قانون چیزی به نام «یاوران شورای شهر» نداریم

سیدعلاالدین کراماتی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در هر جای از ایران اسلامی تمامی اقدامات می بایست بر مبنای قانون باشد و تمام فرا قانونی عمل کرد، گفت: در هیچ جای قانون چیزی به نام یاوران شورای شهر نداریم، یاوران شورایی که قرار است خود اعضا شورای شهر آنان را انتخاب کنند و آنان حد واسط بین مردم و اعضای شورای شهر باشند، قطعاً کسانی که انتخاب می شوند، هوای شوراها را خواهند داشت.

وی با اشاره به متن قانون در این زمینه ادامه داد: قانون مشخص تصریح کرده که محله های شهری می توانند تشکل های مردمی ایجاد کرده و این تشکل های مردمی در حوزه رفع مشکلات آن محله از دستگاه های ذی ربط مطالبه گری کنند.

فرماندار شیراز با بیان اینکه ما به دنبال مطالبه گری هستیم نه تائید اتفاقات انجام شده، افزود: در هیچکدام از بندهای قانون ذکر نشده است که شورای شهر می تواند همچین تشکلی برای خودش ایجاد کند.

پاسخ ندادن شورای شهر به نامه فرمانداری شیراز در خصوص تعیین تکلیف یاوران شورا تخلف است

کراماتی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص چرایی پاسخ ندادن شورای شهر در خصوص مهلت یک ماهه فرمانداری شیراز برای تعیین تکلیف یاوران شورای شهر گفت: پاسخ ندادن به این نامه تخلف محسوب می شود و مکاتبه ای جداگانه در این زمینه توسط فرمانداری شیراز و سازمان بازرسی منطقه ۳ کشور به دیوان عدالت اداری برای این موضوع انجام شده است.

وی با اشاره به این موضوع که شبیه یاوران شورای شیراز در تهران هم ایجاد شده بود که با حکم دیوان عدالت اداری منحل شد، ادامه داد: ملاک قانون است و هیچ نهادی نمیتواند فراتر از قانون کشور عمل کند.

کراماتی در پاسخ به سوالی در نظر فرماندار شیراز خصوص برگزار شدن گردهمایی چند روز گذشته در موضوع تجلیل از یاوران شورای شهر شیراز، تصریح کرد: هرچه به انتخابات نزدیک تر می شویم اینگونه کارها بیشتر خواهد شد، ولی ملاک ما قانون است.