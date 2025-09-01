دعوت کماندار البرزی به اردوی تیم ملی نوجوانان ریکرو کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، رادین طالبی، کماندار ۱۳ ساله از البرز به اردوی تیم ملی نوجوانان ریکرو کشور که از ۱۵ تا ۲۱ شهریور ماه در سایت تخصصی تیراندازی با کمان ورزشگاه آزادی برگزار می‌شود، دعوت شده است.

این خبر را بهزاد پاکزاد رئیس هیأت تیراندازی با کمان استان البرز اعلام کرد.

به گفته وی، این اردو به منظور آماده‌سازی کمانداران برای مسابقات المپیک نوجوانان در سنگال برگزار می‌شود و رادین به عنوان یکی از امیدهای این تیم شناخته می‌شود.

پاکزاد اظهار داشت: رادین طالبی سابقه بیش از چهار سال فعالیت در این رشته ورزشی را دارد و در کارنامه‌اش شامل هفت عنوان قهرمانی، دو عنوان نایب قهرمانی و یک عنوان چهارمی بین‌المللی می‌باشد که او را به یکی از ستاره‌های جوان تیراندازی با کمان تبدیل کرده است.

پاکزاد افزود: همچنین کمانداران دیگر البرزی، آرمین پاکزاد و محمد معدندار، در اردوی تیم ملی بزرگسالان کامپوند در حال آماده‌سازی برای مسابقات قهرمانی آسیایی هستند.

گفتنی است؛ بهزاد پاکزاد به عنوان سرمربی تیم ملی ریکرو در این اردو حضور دارد و امیدوار است که کمانداران البرزی بتوانند نمایشی فراموش‌نشدنی در رقابت‌های پیش‌رو داشته باشند.