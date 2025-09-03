نتایج کنکور ۱۴۰۴ برای سال ۱۴۰۵ معتبر نیست؛ لغو اعتبار دو ساله آزمون

به گزارش خبرنگار مهر، سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی از طریق آزمون سراسری سال تحصیلی ۱۴۰۵ - ۱۴۰۴ بر اساس مصوبه «سیاست ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی (پس از پایان متوسطه)» جلسه ۸۴۳ مورخ ۱۵ تیر ۱۴۰۰ و اصلاحات بعدی آن مصوب جلسات ۸۵۵، ۸۶۳، ۹۱۳ و ۹۱۵ به ترتیب در تاریخ‌های ۱۵ بهمن ۱۴۰۰، ۱۷ خرداد ۱۴۰۱، ۱۶ بهمن ۱۴۰۳ و ۱۹ فروردین ۱۴۰۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام می‌شود.

نکات اجرایی و فنی برای اجرای این مصوبه در جلسات شورای سنجش و پذیرش دانشجو بررسی و مصوب شد که مهمترین آنها به شرح ذیل است:

- آزمون اختصاصی (کنکور) در سال ۱۴۰۴ در دو نوبت (اردیبهشت و تیر) برگزار شد و نتایج آن فقط برای سال ۱۴۰۴ اعتبار دارد و برای سال ۱۴۰۵ معتبر نیست. از سال ۱۴۰۵ و بعد از آن، آزمون اختصاصی (کنکور) یکبار در سال برگزار و فقط برای پذیرش همان سال اعتبار دارد و اعتبار دو سال آزمون اختصاصی لغو می‌شود.

- با توجه به تغییر ضرایب و میزان تأثیر سوابق تحصیلی در سال ۱۴۰۴، نمره کل سابقه تحصیلی و نمره کل نهایی متقاضیان حاضر در جلسه آزمون سراسری سال ۱۴۰۳، برای پذیرش در سال ۱۴۰۴ تغییر می‌کند و رتبه در سهمیه و رتبه کشوری براساس نمره کل نهایی سال ۱۴۰۴ ساخته می‌شود.

- در آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ برای همه متقاضیان، سابقه تحصیلی پایه یازدهم (برای هر دو نظام آموزشی ۶-۳-۳ و سالی واحدی) با تأثیر مثبت و سابقه تحصیلی پایه دوازدهم برای نظام آموزشی ۶-۳-۳ و سابقه تحصیلی دیپلم و پیش دانشگاهی برای نظام آموزشی سالی واحدی با تأثیر قطعی در نمره کل سابقه تحصیلی لحاظ می‌شود.

- سهم نمره کل سابقه تحصیلی هر یک از پایه‌ها برای هر دو نظام آموزشی ۶-۳-۳ و سالی واحدی در هر یک از گروه‌های آزمایشی آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ به شرح جداول زیر است؛ سهم نمره کل آزمون اختصاصی (کنکور) در گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی ۴۰ درصد و در گروه‌های آزمایشی هنر و زبان‌های خارجی ۷۰ درصد است.

*جدول میزان تأثیر سوابق تحصیلی در گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی در نظام‌های آموزشی ۶-۳-۳ و سالی واحدی

نظام ۶-۳-۳ میزان تأثیر نظام سالی واحدی میزان تأثیر پایه یازدهم ۱۷ پایه یازدهم (نظام ۶-۳-۳) ۱۷ پایه دوازدهم ۴۳ دیپلم ۳۲.۲۵ جمع ۶۰ پیش دانشگاهی ۱۰.۷۵ جمع ۶۰

*جدول میزان تأثیر سوابق تحصیلی در گروه‌های آزمایشی هنر و زبان‌های خارجی در نظام‌های آموزشی ۶-۳-۳ و سالی واحدی

نظام ۶-۳-۳ میزان تأثیر نظام سالی واحدی میزان تأثیر پایه یازدهم ۱۰ پایه یازدهم (نظام ۶-۳-۳) ۱۰ پایه دوازدهم ۲۰ دیپلم ۱۵ جمع ۳۰ پیش دانشگاهی ۵ جمع ۳۰

در صورتی که نمره کل سابقه تحصیلی پایه یازدهم تاثیر مثبت نداشته باشد، سهم پایه یازدهم به سهم پایه دوازدهم اضافه می‌شود. اعمال تأثیر مثبت سوابق تحصیلی پایه یازدهم، متفاوت از تأثیر قطعی سوابق تحصیلی است و بدان معناست که اگر سوابق تحصیلی پایه یازدهم باعث افزایش نمره کل سابقه تحصیلی شود (موجب بهبود وضعیت متقاضی شود) اعمال خواهد شد و اگر باعث کاهش نمره کل سابقه تحصیلی شود (اثر منفی داشته باشد) اعمال نمی‌شود.

در کارنامه ملاک انتخاب رشته برای شرکت کنندگانی که در بیش از یک نوبت آزمون سراسری سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ در گروه آزمایشی اصلی یکسان شرکت کرده‌اند، بیشترین نمره کل آزمون اختصاصی (کنکور) مربوط به چند نوبت و نمره کل سابقه تحصیلی (دریافتی از وزارت آموزش و پرورش) درج شده است که با ورود به سامانه جامع آزمون سراسری، قابل مشاهده است.

توجه ۱: متقاضیانی که در چند نوبت آزمون سراسری سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ در دو گروه آزمایشی اصلی متفاوت (گروه‌های اصلی عبارتند از: علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی) شرکت کرده‌اند باید در زمان تعیین شده، گروه آزمایشی اصلی که می‌خواستند از آن انتخاب رشته کنند را در حساب کاربری خود تعیین می‌کردند.

در صورت عدم تعیین گروه آزمایشی توسط متقاضی در زمان مقرر، گروه آزمایشی اصلی آخرین نوبت، ملاک عمل قرار گرفته است. لازم به ذکر است که یک متقاضی امکان انتخاب رشته از دو گروه آزمایشی اصلی را ندارد.

توجه ۲: برای متقاضیان دارای دیپلم بهیاری که در گروه آزمایشی علوم تجربی در چند نوبت آزمون سراسری سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ شرکت کرده‌اند، بیشترین نمره کل آزمون اختصاصی با احتساب درس بهیاری بین حداکثر ۴ نمره کل آزمون اختصاصی با احتساب درس بهیاری با نمره کل سابقه تحصیلی ترکیب و به عنوان نمره کل نهایی بهیاری در کارنامه ملاک انتخاب رشته اعلام و برای پذیرش کد رشته محل‌های مخصوص بهیاران استفاده می‌شود.

توجه ۳: پذیرش دانشجو در رشته‌های دارای آزمون عملی (علوم ورزشی و تعدادی از رشته‌های گروه هنر) در سال ۱۴۰۴ از میان متقاضیان ذیل انجام می‌شود:

۱. متقاضیانی که حداقل در یکی از نوبت‌های اوّل یا دوم آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ در جلسه آزمون گروه مربوط، حضور یافته و در آزمون عملی رشته مورد نظر در سال ۱۴۰۴ شرکت کرده باشند. برای این متقاضیان «نمره کل آزمون اختصاصی با احتساب درس عملی در رشته مربوط به آزمون عملی برای سال ۱۴۰۴» محاسبه می‌شود.

۲. متقاضیانی که حداقل در یکی از نوبت‌های اوّل یا دوم آزمون سراسری سال ۱۴۰۳ در جلسه آزمون گروه مربوط، حضور یافته و در آزمون عملی رشته مورد نظر در سال ۱۴۰۳ شرکت کرده و حداقل در یک نوبت آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ آن گروه ثبت نام کرده‌اند. برای این متقاضیان «نمره کل آزمون اختصاصی با احتساب درس عملی در رشته مربوط به آزمون عملی برای سال ۱۴۰۳» محاسبه شده است.

توجه ۴: برای متقاضیانی که در هر دو سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ در آزمون سراسری گروه آزمایشی مربوطه حاضر شده و در هر دو آزمون عملی سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ رشته مورد نظر شرکت کرده و نمره آزمون عملی دارند، برای محاسبه نمره کل نهایی آن رشته دارای آزمون عملی، بین دو «نمره کل آزمون اختصاصی با احتساب درس عملی سال ۱۴۰۳» و «نمره کل آزمون اختصاصی با احتساب درس عملی سال ۱۴۰۴» بیشترین نمره، به عنوان نمره کل آزمون اختصاصی با نمره کل سابقه تحصیلی ترکیب می‌شود.

- همه متقاضیانی که سابقه تحصیلی کامل پایه دوازدهم (یا دیپلم و پیشدانشگاهی برای نظام آموزشی سالی واحدی) مورد نیاز گروه آزمایشی مورد نظر خود را نداشتند (اعم از دانش آموزان و فارغ التحصیلان شاخه‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش، طلاب حوزه‌های علمیه، متقاضیانی که نمره خود را قبل از خرداد سال ۱۳۸۴ اخذ کرده‌اند، فارغ التحصیلان مدارس بین الملل و دارندگان گواهینامه معادل دوره متوسطه و پیش دانشگاهی و سایر متقاضیان فاقد سابقه تحصیلی یا دارای سابقه تحصیلی ناقص) باید نسبت به ایجاد سابقه تحصیلی دروس عمومی و اختصاصی پایه دوازدهم بر اساس برنامه اعلامی وزارت آموزش و پرورش اقدام می‌کردند.

درصورتیکه متقاضی در امتحانات نهایی که وزارت آموزش و پرورش برای ایجاد سوابق تحصیلی پایه دوازدهم پیش بینی کرده بود، شرکت نکرده و اقدام به ایجاد سابقه تحصیلی پایه دوازدهم در دروس عمومی و اختصاصی نکرد، نمره خام آن درس که سابقه تحصیلی نداشت، صفر لحاظ و سپس تراز شد. این نمره پس از تبدیل به نمره تراز در نمره کل سابقه تحصیلی پایه دوازدهم محاسبه شد.

برای متقاضیانی که سابقه تحصیلی پایه دوازدهم ناقص دارند یا کلاً سابقه تحصیلی پایه دوازدهم ندارند، سهم نمره کل سابقه تحصیلی پایه دوازدهم قابل جایگزینی با نمره کل سابقه تحصیلی پایه یازدهم یا نمره کل آزمون اختصاصی نیست.

تراز نمرات هر یک از دروس هر گروه آزمایشی در هر نوبت آزمون سراسری به صورت مجزا انجام می‌شود. به عبارت دیگر تراز یک نمره معین می‌تواند در دروس و نوبت‌های مختلف متفاوت باشد.

تراز هر یک از دروس سوابق تحصیلی به صورت مجزا در هر درس، دیپلم و سال انجام می‌شود. به عبارت دیگر تراز یک نمره معین، می‌تواند در دروس و سال‌های مختلف متفاوت باشد؛ در ضمن سال مدنظر در محاسبه نمره تراز سال امتحان نهایی است و به سال فارغ التحصیلی یا مؤلفه‌های دیگر ارتباطی ندارد.

- متقاضیانی که سابقه تحصیلی کامل پایه یازدهم مورد نیاز گروه آزمایشی مورد نظر خود را نداشتند، در صورت تمایل می‌توانستند نسبت به ایجاد سابقه تحصیلی دروس عمومی و اختصاصی پایه یازدهم بر اساس برنامه اعلامی وزارت آموزش و پرورش اقدام کنند.

- در محاسبه نمره کل سابقه تحصیلی پایه یازدهم برای متقاضیانی که نمره یک یا چند درس سابقه تحصیلی پایه یازدهم را نداشتند، نمره خام آن درس که سابقه تحصیلی نداشت، صفر لحاظ و سپس تراز شد. این نمره پس از تبدیل به نمره تراز در نمره کل سابقه تحصیلی پایه یازدهم محاسبه شد.