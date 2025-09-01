  1. سیاست
  2. مجلس
۱۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۹:۴۸

ابراز همدردی قالیباف با مردم زلزله‌زده افغانستان

ابراز همدردی قالیباف با مردم زلزله‌زده افغانستان

رئیس مجلس در پی وقوع زلزله شدید در افغانستان، در پیامی با مردم و خانواده‌های داغدار این کشور همدردی کرد و بر آمادگی ملت ایران برای ارسال کمک‌های امدادی و درمانی به حادثه‌دیدگان تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، در پیامی وقوع حادثه تأسف‌بار زلزله در شرق کشور افغانستان را که منجر به جان‌باختن و مصدومیت جمعی از مردم این کشور شد، موجب تأثر و اندوه دانست.

متن این پیام به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

وقوع حادثه تأسف‌بار زلزله شدید در بخش‌هایی از شرق کشور دوست و همسایه افغانستان که باعث جان‌باختن و مصدومیت جمع زیادی از مردم این کشور شد موجب تالم و تاثر گردید.

امیدوارم با اقدامات فوری امدادی و کمک‌رسانی انسانی و بشردوستانه شاهد رفع خسارات و بهبود زندگی مردم آسیب دیده باشیم و لازم می‌دانم آمادگی مشارکت ملت بزرگوار ایران برای ارسال کمک‌های امدادی و درمانی بشردوستانه و تلاش در جهت کاهش آلام حادثه‌دیدگان به کشور همسایه و برادر را مورد تاکید قرار دهم.

ضمن اظهار مراتب همدردی و تسلیت خود و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با مردم افغانستان و خانواده‌های داغدیده، برای مصدومان شفای عاجل و برای جان‌باختگان رحمت و غفران الهی از درگاه خداوند متعال مسئلت می‌نمایم.

محمدباقر قالیباف

رئیس مجلس شورای اسلامی

کد خبر 6576848
رامین عبداله شاهی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها