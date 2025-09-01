  1. سیاست
  2. دولت
۱۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۰۳

پیام تسلیت پزشکیان در پی وقوع زلزله در شرق افغانستان

رئیس‌جمهور در پیامی ضمن تسلیت جان باختن شماری از مردم کشور افغانستان در پی وقوع زلزله در شرق این کشور، آمادگی جمهوری اسلامی ایران را برای هرگونه همکاری و امدادرسانی اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان در پیامی وقوع حادثه ناگوار زلزله در شرق افغانستان و جان باختن و مصدوم شدن شماری از مردم آن کشور دوست و برادر را تسلیت گفت ضمن اعلام آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای امدادرسانی و ارسال کمک‌های انسان دوستانه به مناطق آسیب دیده تصریح کرد: امیدوارم در سایه همبستگی و همدلی آن ملت همسایه، هر چه سریع‌تر شاهد وضعیت عادی در مناطق آسیب دیده باشیم.

متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

وقوع حادثه ناگوار زلزله در شرق افغانستان و جان باختن و مصدوم شدن شماری از مردم آن کشور دوست و برادر، موجب تأثر خاطر اینجانب و ملت ایران شد.

اینجانب به نمایندگی از ملت ایران، این رخداد مصیبت‌بار را تسلیت می‌گویم و برای جان‌باختگان، رحمت و مغفرت الهی و برای مصدومان شفای عاجل مسئلت دارم.

ملت و دولت ایران ضمن ابراز همدردی در کنار شما بوده و آمادگی خود را برای هرگونه کمک‌های امدادی و درمانی اعلام داشته و آرزو دارد در سایه همبستگی و همدلی آن ملت همسایه، هر چه سریع‌تر شاهد وضعیت عادی در مناطق آسیب‌دیده باشد.

مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران

