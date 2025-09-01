پیام تسلیت پزشکیان در پی وقوع زلزله در شرق افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان در پیامی وقوع حادثه ناگوار زلزله در شرق افغانستان و جان باختن و مصدوم شدن شماری از مردم آن کشور دوست و برادر را تسلیت گفت ضمن اعلام آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای امدادرسانی و ارسال کمکهای انسان دوستانه به مناطق آسیب دیده تصریح کرد: امیدوارم در سایه همبستگی و همدلی آن ملت همسایه، هر چه سریعتر شاهد وضعیت عادی در مناطق آسیب دیده باشیم.
متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است:
بسماللهالرحمنالرحیم
وقوع حادثه ناگوار زلزله در شرق افغانستان و جان باختن و مصدوم شدن شماری از مردم آن کشور دوست و برادر، موجب تأثر خاطر اینجانب و ملت ایران شد.
اینجانب به نمایندگی از ملت ایران، این رخداد مصیبتبار را تسلیت میگویم و برای جانباختگان، رحمت و مغفرت الهی و برای مصدومان شفای عاجل مسئلت دارم.
ملت و دولت ایران ضمن ابراز همدردی در کنار شما بوده و آمادگی خود را برای هرگونه کمکهای امدادی و درمانی اعلام داشته و آرزو دارد در سایه همبستگی و همدلی آن ملت همسایه، هر چه سریعتر شاهد وضعیت عادی در مناطق آسیبدیده باشد.
مسعود پزشکیان
رئیس جمهوری اسلامی ایران
