۱۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۴۵

با حضور مسئولان کشوری و استانی؛

لاین رفت تقاطع غیرهمسطح امام حسین(ع) رشت زیر بار ترافیک رفت

لاین رفت تقاطع غیرهمسطح امام حسین(ع) رشت زیر بار ترافیک رفت

رشت- لاین رفت تقاطع غیرهمسطح امام حسین(ع) با حضور مسئولان کشوری و استانی در رشت افتتاح و زیر بار ترافیک رفت.

به گزارش خبرنگار مهر، لاین اول (رفت) تقاطع غیرهمسطح امام حسین ظهر چهارشنبه با حضور معاون سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، نماینده ولی فقیه در گیلان، استاندار و رئیس کل دادگستری گیلان، رئیس، اعضای شورای اسلامی و شهردار رشت و جمعی از مسئولان محلی افتتاح شد.

این پروژه که فعالیت اجرایی آن از ۲۲ اسفندماه ۱۴۰۲ به طور رسمی آغاز شده بود، شامل ۱۲ دهانه با طول مجموع ۳۱۰ متر است و طول کل پل به حدود ۵۱۰ متر می‌رسد.

«رحیم شوقی» شهردار رشت در آئین افتتاح لاین رفت تقاطع غیرهمسطح امام حسین (ع) گفت: اجرای پروژه‌های عمرانی در سایه همکاری شورا و شهرداری با قدرت ادامه دارد.

وی افزود: این پروژه با پیشرفت فیزیکی ۱۰۰ درصدی در لاین رفت و بیش از ۳۰ درصد پیشرفت در لاین دوم، بخشی از برنامه‌های طرح جامع ترافیکی شهر رشت است که در مدت قراردادی ۲۴ ماهه و با پیمانکاری شرکت سازکار به مدیریت مهندس محمودپور در حال اجرا است.

