به گزارش خبرنگار مهر، حسین یکتا شامگاه دوشنبه در اجتماع بزرگ «ای لشکر صاحب‌الزمان (عج) آماده باش» که به مناسبت سالروز آغاز امامت حضرت ولی‌عصر (عج) در صحن مسجد مقدس جمکران برگزار شد، اظهار کرد: بیعت با امام‌زمان (عج) انسان را به درجات والایی می‌رساند، همان‌گونه که شهیدان در همین مسجد مقدس جمکران به عهد خود با امام عصر (عج) وفا کردند و به قله سعادت رسیدند.

وی افزود: شهیدان به ما آموختند که در میدان بایستیم و پرچم ولایت را بر دوش بگیریم و آنان با رهایی از دلبستگی‌های دنیا، ولایت‌پذیری امام زمان (عج) را در سیره امام راحل تمرین کردند و با همان روحیه پای کار دین و انقلاب ماندند.

یکتا با اشاره به رشادت‌های رزمندگان در جنگ ۱۲ روزه خاطرنشان کرد: نیروهای هوافضا و پدافند هوایی ارتش با شجاعت در برابر دشمن ایستادند و با وجود آگاهی از احتمال شهادت، مأموریت خود را به انجام رساندند و معادلات جنگ را بر هم زدند تا رژیم صهیونیستی ناچار به توقف حملات شود.

وی ادامه داد: شهیدان چنان زیستند که زینت اهل‌بیت (ع) و مایه افتخار امام زمان (عج) شدند و همان ولایت‌پذیری که در دفاع مقدس تمرین شد، در نبرد ۱۲ روزه اخیر نیز بار دیگر تبلور یافت و امروز نسل جوان ما با همان روحیه در برابر صهیونیسم ایستاده است.

پیشکسوت دفاع مقدس تأکید کرد: ملت ایران در جنگ ۱۲ روزه نشان داد امت واحده است و پای دین و ولایت ایستاده است و امروز نیز اگر اتحاد و همدلی حفظ شود، می‌توان ادعا کرد که ما سربازان امام عصر (عج) هستیم و در مسجد مقدس جمکران به انسان‌ها برگه مأموریت برای زمینه‌سازی ظهور داده می‌شود.

وی با بیان اینکه باید مسیر معرفت را برای آمادگی روز موعود طی کنیم، گفت: در شرایطی که جهان شاهد قطب‌بندی‌های جدید است، وظیفه ما آماده‌سازی برای ظهور قطب عالم امکان است.

یکتا با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب تصریح کرد: آمریکایی‌ها از منطقه اخراج خواهند شد و سوریه به دست جوانان مسلمان بازخواهد گشت و در آینده‌ای نزدیک نماز در بیت‌المقدس اقامه خواهد شد و این وعده‌های نایب امام زمان (عج) است که قطعاً محقق می‌شود.

وی همچنین یادآور شد: فرماندهان و شهدای اخیر جبهه مقاومت، تمام عمر خود را وقف دفاع از وطن و اسلام کردند و در نهایت به آرزوی دیرینه خود که شهادت بود، رسیدند.

راوی جبهه مقاومت در پایان خاطرنشان کرد: امروز ایران مقتدرتر از هر زمان دیگر ایستاده و چشم جهانیان به این کشور دوخته شده است و پیروزی از آنِ جبهه حق خواهد بود و در این مسیر نباید دچار غفلت شویم.