۱۰ شهریور ۱۴۰۴، ۲۰:۴۹

متهمان درگیری در بلوار شهید سلیمانی احضار و تفهیم اتهام شدند

دادستان قزوین با اشاره به پرونده حادثه درگیری مأموران شهرداری با دستفروشان اعلام کرد: متهمان درگیری در بلوار شهید سلیمانی احضار و تفهیم اتهام شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر عسگری دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین در رابطه با جزئیات رسیدگی به پرونده حادثه درگیری مأموران شهرداری با فروشندگان در بلوار شهید سلیمانی گفت: بلافاصله پس از وقوع این حادثه، پرونده‌ای نزد قاضی کشیک دادگستری تشکیل و افراد درگیر در نزاع، جهت اخذ اظهارات و انجام مراحل قانونی احضار شدند.

وی افزود: روز گذشته تمام متهمان به دادسرا احضار و تفهیم اتهام شدند.

دادستان قزوین بیان کرد: در این پرونده قرار بارداشت برای برخی مأموران شهرداری و قرار تامین مناسب برای بعضی متهمان دیگر صادر شده است.

