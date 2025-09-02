آغاز تغییرات مدیریتی در شهرداری قزوین پس از حواشی اخیر

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرداری قزوین با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد در پی اتفاقات اخیر و واکنش گسترده افکار عمومی نسبت به نحوه برخورد با دستفروشان شهری، شهرداری قزوین با هدف ارتقای رویکردهای اجتماعی و حفظ کرامت شهروندان، قرارداد همکاری با پیمانکار بخش خصوصی رفع سد معبر را لغو کرد.

این تصمیم در راستای پاسخ‌گویی به مطالبات مردمی و بازنگری در شیوه‌های اجرایی مدیریت شهری اتخاذ شده و نشان‌دهنده عزم جدی مجموعه شهرداری برای اصلاح فرآیندها و تقویت تعامل با شهروندان است.

همچنین به دستور مستقیم شهردار قزوین علی عسگری رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی و همچنین مسئول رفع سد معابر شهری نیز از سمت خود برکنار شدند تا مسیر برای بازنگری در سیاست‌های اجرایی و انتخاب مدیران با رویکرد اجتماعی‌تر هموار شود.

این اقدامات، گامی مهم در جهت بازسازی اعتماد عمومی، تقویت عدالت شهری و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر به شمار می‌رود.

شهرداری قزوین اعلام کرد که در ادامه، برنامه‌هایی برای ساماندهی اصولی مشاغل شهری با حفظ کرامت انسانی و مشارکت فعال شهروندان در دستور کار قرار خواهد گرفت