مادورو: ونزوئلا آماده مقابله با تهدیدهای آمریکاست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «نیکولاس مادورو» رئیس جمهور ونزوئلا در بحبوحه تنش‌ها با آمریکا پس از استقرار ناوشکن‌های نیروی دریایی و یک زیردریایی هسته‌ای در سواحل ونزوئلا، در کاراکاس نشست خبری برگزار کرد.

مادورو در این نشست خبری تأکید کرد: برخی به دنبال بازگشت به دوران استعمار و سلطه بر آمریکای جنوبی هستند و ما اجازه این کار را نخواهیم داد. استعمارگران برای تسلط بر منطقه آمدند، اما نسل آزادیبخش با الهام از «سیمون بولیوار» در برابرشان ایستاد.

وی افزود: برای درک حال حاضر باید به تاریخ نگاه کنیم. راه ما مبارزه انقلابی، آزادی، استقلال و مقاومت در برابر استعمار است. انقلاب بولیواری در قرن بیست و یکم، با وجود محاصره و تبانی بیش از ۳۱ کشور علیه ما، مقاوم‌تر شده است.

مادورو تصریح کرد: تنها در یک سال، ما هفت انتخابات دموکراتیک مستقیم برگزار کردیم. این نشان دهنده دموکراسی و مدل ونزوئلایی ما است. راست فاشیست سعی کرد این انتخابات دموکراتیک را تضعیف کند، اما شکست خورد و قدرت آن روز به روز در حال کاهش است.

رئیس جمهور ونزوئلا تأکید کرد: امپریالیسم می‌ خواهد نظام مردمی و سوسیالیستی ما را اهریمنی نشان دهد، اما نمی ‌تواند اراده ملت ما را در هم بشکند. من بازرگان نیستم، بلکه کارگر و مبارزی هستم که از این سرزمین دفاع می ‌کنم.

مادورو در ادامه گفت: نیروهای نظامی ما به طور استثنایی مجهز هستند و در کنار دیپلماسی برای محافظت از میهن تلاش می‌کنند. یک تهدید وحشتناک، جنایتکارانه و غیرقابل توجیه وجود دارد که آنها آن را فشار نظامی حداکثری می‌نامند و ما آمادگی حداکثری نیروهای نظامی خود را اعلام می‌کنیم. ونزوئلا همچنان کشوری است که خواستار صلح است، اما هیچ تهدیدی را نمی‌پذیرد. برای درک این موضوع، به تاریخ ما نگاهی بیندازید.

وی اظهار داشت: این لحظات در ونزوئلا مشابه بحران کوبا در سال ۱۹۶۲ است. اما پاسخ ما به فشار حداکثری آمریکا، آمادگی کامل داخلی است. ما بر حق ونزوئلا برای صلح، زندگی و شکوفایی تاکید می ‌کنیم.