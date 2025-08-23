واکنش نظامی ونزوئلا به تشدید تحرکات واشنگتن علیه کاراکاس

به گزارش خبرگزاری مهر، روسیاالیوم گزارش داد: ونزوئلا شاهد کارزار جذب نیرو به دنبال تشدید تحرکات نظامی آمریکا علیه این کشور آمریکای لاتین است. ونزوئلا روزهای شنبه و یکشنبه شاهد یک سرشماری گسترده و کمپین جذب نیرو برای شبه‌نظامیان ملی بولیواری است که تقریباً ۴.۵ میلیون عضو شبه‌نظامی را در سراسر کشور متحد می‌کند.

این امر به درخواست رئیس جمهور نیکلاس مادورو، در بحبوحه اظهارات متناقض واشنگتن که عملیات نظامی در خاک ونزوئلا را رد نکرده است، صورت می‌گیرد. روند سرشماری و جذب نیرو برای شبه‌نظامیان ملی در واحدهای نظامی و ۱۵۷۰۰ مقر دفاع مردمی محلی در سراسر این کشور و همچنین در میادین مرکزی شهر برگزار خواهد شد.

طرح ملی دفاع از حاکمیت و صلح اعلام شده از سوی دولت ونزوئلا؛ شامل گسترش و فعال‌سازی نیروهای مردمی، آماده‌سازی شهروندان برای دفاع مدنی و دفاع از اراضی، همدل کردن مردم در برابر جنگ روانی و رسانه‌ای و کمپین‌هایی برای حفظ صلح داخلی و وحدت ملی است.

«نیکلاس مادورو» رئیس جمهور ونزوئلا دستور بسیج عمومی در این کشور اعلام و بیان کرد که دستور تشکیل نیروی شبه‌نظامی ۴.۵ میلیون نفری برای خنثی‌سازی تهدیدهای آمریکا در ونزوئلا را صادر کرده است.

وی در این‌باره توضیح داد: به عنوان فرمانده کل قوا، لازم و ضروری دانستم که روزهای شنبه و یکشنبه یک سرشماری بزرگ و فراخوان عمومی از تمام شبه‌نظامیان کشور، تمام نیروهای ذخیره کشور و تمام شهروندان، زن و مرد - که می‌خواهند قدم پیش بگذارند تا به تهدیدهای امپریالیسم نه بگویند - برگزار شود».

رئیس جمهور ونزوئلا ادامه داد که برای این هدف، ستادهای نظامی، واحدهای نظامی، میادین مرکزی شهر و تقریباً ۱۶ هزار پایگاه دفاعی مردمی در ونزوئلا در زمان این سرشماری مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

طبق این گزارش، مادورو همچنین افزود: من از تمام شبه‌نظامیان، نیروهای ذخیره و هر کسی که می‌خواهد به صفوف [دفاع از کشور] بپیوندد و از طرح ملی حاکمیت و صلح که از چند هفته پیش در حال اجرا است حمایت کند، دعوت می‌کنم.

پیش این نیز نیکلاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا اعلام کرد که اقدام آمریکا در مستقر کردن سه ناو نزدیک سواحل این کشور یک تلاش غیر مشروع برای تغییر نظام در ونزوئلا به شمار می‌رود.

وزیر خارجه این کشور نیز تاکید کرد که ونزوئلا آماده مقابله با هر گونه تجاوزی است.

۲ روز قبل رویترز و ای‌اف‌پی به نقل از منابع اعلام کردند که سه ناو جنگی آمریکا که به دستور دونالد ترامپ، رئیس جمهور این کشور به آب‌های نزدیک ونزوئلا اعزام شده‌اند، تا آخر هفته جاری در منطقه مستقر خواهند شد؛ این بخشی از اقدامات واشنگتن برای مبارزه به قاچاق مواد مخدر از این کشور آمریکای لاتین خوانده شده است!

اعزام این ناوهای جنگی پس از آن انجام شده است که دولت ترامپ فشار بر نیکلاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا را تشدید کرده است. واشنگتن به‌تازگی با ادعای همکاری مادورو با باندهای قاچاق کوکائین و مواد مخدر به آمریکا، مبلغ جایزه تعیین‌شده برای بازداشت وی را به ۵۰ میلیون دلار افزایش داد!

منابع خبری گفته‌اند که یک ناوگروه آبی-خاکی متشکل از سه ناوشکن موشکی کلاس «ایجیس» به سمت سواحل ونزوئلا حرکت کرده و تا یکشنبه هفته آینده به مقصد خواهند رسید.

دو منبع آگاه که نخواستند نامشان فاش شود، به رویترز گفتند که سه ناوشکن مذکور حامل ۴۵۰۰ نیرو شامل ۲ هزار و ۲۰۰ تفنگدار دریایی آمریکا هستند.

مادورو روز دوشنبه گفت که در واکنش به «تهدیدهای» آمریکا، میلیون‌ها شبه‌نظامی را به سراسر ونزوئلا اعزام خواهد کرد.