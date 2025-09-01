  1. بین الملل
  2. آمریکای لاتین
۱۱ شهریور ۱۴۰۴، ۲:۵۱

هشدار رئیس‌جمهور کلمبیا درباره هرگونه تجاوز نظامی به ونزوئلا

هشدار رئیس‌جمهور کلمبیا درباره هرگونه تجاوز نظامی به ونزوئلا

رئیس‌جمهوری کلمبیا درباره هرگونه تجاوز خودسرانه به ونزوئلا و ماجراجویی آمریکا هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، گوستاوو پترو، رئیس‌جمهور کلمبیا در سخنانی نسبت به پیامدهای هرگونه تجاوز به ونزوئلا هشدار داد و گفت: اگر حمله‌ای به ونزوئلا صورت گیرد، آنچه در سوریه و عراق رخ داده، در منطقه کلان کلمبیا به واقعیت تبدیل خواهد شد.

وی افزود: در صورت حمله قاتلان جمعی بر سرزمین‌ها مسلط خواهند شد و دولت‌ها به ابزارهایی برای صلح اجتماعی تبدیل خواهند شد.

پترو تأکید کرد: در وطن بزرگ بولیوار تنها می‌تواند حاکمیت ملی برقرار باشد و نباید هیچ‌گونه اطاعتی از خارجی‌ها در پاناما، اکوادور، کلمبیا و ونزوئلا وجود داشته باشد.

این اظهارات پس از آن انجام می‌شود که نیکلاس مادورو دوشنبه شب در یک کنفرانس مطبوعاتی گفته بود که ونزوئلا در محاصره ۸ کشتی نظامی با یک هزار و ۲۰۰ موشک و یک زیردریایی است.

وی گفت که این کشور با بزرگ‌ترین تهدیدی رو به روست که در صد سال اخیر بی سابقه بوده است.

کد خبر 6576981

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها