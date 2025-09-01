به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، گوستاوو پترو، رئیسجمهور کلمبیا در سخنانی نسبت به پیامدهای هرگونه تجاوز به ونزوئلا هشدار داد و گفت: اگر حملهای به ونزوئلا صورت گیرد، آنچه در سوریه و عراق رخ داده، در منطقه کلان کلمبیا به واقعیت تبدیل خواهد شد.
وی افزود: در صورت حمله قاتلان جمعی بر سرزمینها مسلط خواهند شد و دولتها به ابزارهایی برای صلح اجتماعی تبدیل خواهند شد.
پترو تأکید کرد: در وطن بزرگ بولیوار تنها میتواند حاکمیت ملی برقرار باشد و نباید هیچگونه اطاعتی از خارجیها در پاناما، اکوادور، کلمبیا و ونزوئلا وجود داشته باشد.
این اظهارات پس از آن انجام میشود که نیکلاس مادورو دوشنبه شب در یک کنفرانس مطبوعاتی گفته بود که ونزوئلا در محاصره ۸ کشتی نظامی با یک هزار و ۲۰۰ موشک و یک زیردریایی است.
وی گفت که این کشور با بزرگترین تهدیدی رو به روست که در صد سال اخیر بی سابقه بوده است.
نظر شما