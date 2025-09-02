پیام همبستگی ایران به ونزوئلا درخصوص ماجراجویی های آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، «علی چگنی»، سفیر ایران در کاراکاس، پیام همبستگی تهران را در مقابله با تهدیدات علیه ونزوئلا به ایوان خیل پینتو (Yván Gil Pinto) وزیر خارجه ونزوئلا ابلاغ کرد.

المیادین به جزئیات این پیام هیچ اشاره‌ای نکرده است.

این رویداد به دنبال تهدیدات آمریکا علیه دولت نیکولاس مادورو، رئیس جمهوری ونزوئلا صورت می‌گیرد.

رئیس‌جمهور ونزوئلا، در اظهاراتی شدیداللحن به دونالد ترامپ هشدار داد که مراقب مارکو روبیو، وزیرخارجه آمریکا باشد.

مادورو تأکید کرد که روبیو ترامپ را به سوی «حمام خون» هدایت می‌کند.

وی همچنین هشدار داد که در صورت وقوع درگیری در ونزوئلا، تمام دولت‌های آمریکای جنوبی از هم فرو خواهند پاشید.