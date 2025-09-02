جمعیت یوز به مرز بحران رسیده است؛ هشدار فوری انصاری درباره انقراض یوز

به گزارش خبرنگار مهر، شینا انصاری پیش از ظهر سه شنبه در نشست شورای اداری شاهرود با موضوع حفاظت از گونه نادر یوزپلنگ آسیایی، ابراز داشت: مشارکت فرمانداری ویژه شاهرود، مردم و جوامع محلی در حفظ گونه یوزپلنگ آسیایی بسیار مهم است.

وی با بیان اینکه در قبال یوز، راهبردهایی در سازمان حفاظت محیط زیست اتخاذ شده است، افزود: معتقدیم در زمینه نگهداشت یوزپلنگ بدون مشارکت مردم موفق نخواهیم شد.

ایمن سازی کوریدور تردد یوز در عباس آباد

معاون رئیس جمهور با بیان اینکه آموزش از جمله راهبردهای ما برای همراهی جوامع محلی و مردم است، ابراز داشت: دومین راهبرد ما در این حوزه بستر سازی برای مشارکت جوامع محلی است.

انصاری همکاری بخش‌های ذیربط حتی در استان‌های همجوار را در این راهبرد سازمان حفاظت محیط زیست مؤثر دانست و تاکید کرد: تمام تلاش خود را برای حفظ گونه نادر یوز آسیایی به کار خواهیم گرفت.

وی با بیان اینکه وقتی جمعیت گونه جانوری به زیر ۵۰ می‌رسد خطر انقراض به صورت کاملاً جدی آن را تهدید می‌کند، افزود: ایمن سازی کوریدور تردد یوز در عباس آباد از جمله اقداماتی که با هدف جلوگیری از تصادفات و تلفات جاده‌ای یوز در دست اجرا است.

تلف شدن ۱۳ یوز در منطقه عباس آباد

رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست همچنین ادامه داد: انتظار ما از وزارت راه و شهرسازی این است که در فنس کشی کوریدور تردد یوزپلنگ سرعت عمل به خرج دهد.

انصاری با بیان اینکه طی ۱۰ سال اخیر ۱۳ یوز در همین منطقه عباس آباد تلف شده است، تصریح کرد: ضرورت دارد که پروژه ایمن سازی محل تردد یوز ها به سرعت اجرایی شود.

وی افزود: همچنین موضوع تکثیر در اسارت از جمله دیگر راهبردهای سازمان حفاظت از محیط زیست در قبال یوزپلنگ آسیایی است.