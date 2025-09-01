سعید یوسف پور در حاشیه بازدید شینا انصاری از پارک ملی توران شاهرود در گفتوگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه فاز دوم فنسکشی جاده عباسآباد به میامی در حال انجام است، ابراز داشت: این اقدام با هدف عبور ایمن برای یوزها در دستور کار قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه ۱۰ کیلومتر مسیر فنس کشی میشود، افزود: این طرح با اعتبار ۲۳ میلیارد تومان در دست اجرا است که انتظار میرود تا یک ماه آینده به اتمام برسد.
مدیرکل محیط زیست استان سمنان با بیان اینکه در خصوص روشنایی مسیر نیز اعتبار برای افزایش آن منظور نشده است، ابراز داشت: تنها بخشی از مسیر از روشنایی بهرهمند است و برخی چراغها درست کار نمیکنند.
یوسف پور با بیان اینکه به دنبال ایمن سازی کریدور عبور یوزپلنگ آسیایی هستیم، تصریح کرد: با این منظور میکوشیم تا از ظرفیت مالیاتی برای تحقق بودجه این پروژه استفاده شود.
وی از توزیع ۶۰ تن علوفه برای حیات وحش در زیستگاه توران شاهرود خبر داد و افزود: نجات یوز در نهایت به برنامهای جامع نیاز دارد تا بتوان از انقراض آن پیشگیری شود.
