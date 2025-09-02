اراضی مورد نیاز برای ایجاد بزرگترین پارک جنگلی استان بوشهر واگذار شود

خدیجه گرشاسبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افتتاح پارک سه هکتاری تنگک بوشهر اظهار کرد: این امر گامی مهم در تأمین فضای سبز و ایجاد زیر ساخت‌های ورزشی، فرهنگی و تفریحی در محلات تنگک است.

وی با اشاره به جانمایی و مطالعه پارک ۱۳۸ هکتاری همجوار گذر شهید گرد بیان کرد: انتظار داریم اداره کل راه و شهرسازی در راستای ایجاد بزرگترین پارک جنگلی استان همکاری لازم در راستای واگذاری زمین آن به شهرداری انجام دهد.

کمبود سرانه خدمات عمومی و فضای سبز

گرشاسبی ادامه داد: فضاهای سبز به عنوان ریه‌های تنفسی و زیرساخت‌های خدمات عمومی به عنوان قلب تپنده شهر محسوب می‌شوند اماسال‌های اخیر با چالش‌های ناشی از رشد شتابان شهرنشینی در شهر بوشهر به ویژه محلات جنوبی با کمبود سرانه خدمات عمومی و فضای سبز روبرو بوده است.

وی خاطرنشان کرد: در این میان، یکی از کلیدی‌ترین راهکارهای برون‌رفت از این چالش‌ها، واگذاری اراضی با کاربری مصوب فضای سبز و خدمات عمومی توسط اداره کل راه و شهرسازی به شهرداری بوشهر است تا بتواند زیر ساخت‌های لازم مورد نیاز شهروندان فراهم کند لذا انتظار داریم اداره کل راه و شهرسازی در این امر همکاری جدی با شهرداری داشته باشد.

لزوم تعدیل خاموشی‌ها

رئیس کمیسیون بانوان و خانواده شورای اسلامی شهر بوشهر با اشاره به نوبت بندی برق در شهر بوشهر و گلایه شهروندان از این امر افزود: برخی محلات دو بار در روز شاهد قطعی برق هستیم و برخی شهروندان از آسیب دیدن وسایل برقی خود گلایه مند هستند.

وی تاکید کرد: انتظار می‌رفت در گرمای و شرجی طاقت فرسای جنوب کشور نگاه ویژه‌ای به این امر و به حداقل رساندن خاموشی‌ها می‌شد اما در روزهای اخیر شاهد افزایش ساعت خاموشی‌های برق نیز هستیم.

گرشاسبی تاکید کرد: از نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی انتظار می‌رود که با رایزنی با وزارت نیرو اقداماتی داشته باشند تا شاهد تعدیل خاموشی‌ها در بوشهر باشیم.