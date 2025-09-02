سرهنگ فیروز کشیر معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت ترافیکی معابر و بزرگراه‌های شهر تهران گفت: مسیر غرب به شرق بزرگراه شهید همت از باکری تا بزرگراه اشرفی اصفهانی و در ادامه شیخ فضل الله نوری تا خیابان گاندی، بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی از پاکنژاد تا پل شهید چمران، بار ترافیک پرحجم و سنگین است.

سرهنگ کشیر در ادامه افزود: همچنین مسیر شرق به غرب بزرگراه زین الدین از شمس آباد تا پل پاسداران، رسالت از استاد حسن بنا تا پل سید خندان و بزرگراه شهید بابایی از نیروی زمینی تا پل صدر، بار ترافیکی پرحجم و سنگینی را به خود اختصاص داده است.

و مسیر جنوب به شمال بزرگراه امام علی (ع) بعد از پل بعثت تا بزرگراه محلاتی، بزرگراه نواب صفوی از خیابان هلال احمر تا تونل توحید و بزرگراه شیخ فضل الله نوری از بزرگراه جناح تا بزرگراه یادگار امام (ره)، شاهد بار ترافیک پرحجم و سنگین هستیم.

‌