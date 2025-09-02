به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل هواشناسی استان تهران اعلام کرد طی پنج روز آینده آسمان تهران صاف تا کمی ابری خواهد بود و در ساعات بعد از ظهر افزایش وزش باد پیشبینی میشود.
بر اساس تحلیل آخرین نقشههای همدیدی و آیندهنگری، در این مدت در برخی ساعات، بهویژه عصر و شب پنجشنبه، در نواحی جنوبی و غربی استان احتمال وقوع وزش باد نسبتاً شدید تا شدید وجود دارد که در برخی مناطق میتواند با خیزش گرد و خاک محلی یا انتقال گرد و خاک از استانهای مجاور همراه شود.
گفتنی است، این شرایط میتواند موجب کاهش موقتی کیفیت هوا و کاهش دید افقی شود.
در ارتفاعات استان، بهویژه مناطق بالادست در ارتفاعات شرقی، افزایش ابر و در برخی ساعات بارش پراکنده مورد انتظار است.
هواشناسی تهران همچنین اعلام کرد در ساعات بعد از ظهر و شب، بهویژه در مناطق پرتردد شهری و صنعتی، افزایش غلظت آلاینده ازون (O₃) و در برخی موارد ذرات معلق ریز (PM₂.₅) دور از انتظار نیست.
