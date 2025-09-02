هوای اصفهان در وضعیت نارنجی و آلوده است

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کیفیت هوای کلانشهر اصفهان بر اساس دادههای ۱۲ ایستگاه سنجش فعال در ۲۴ ساعت منتهی به هشت صبح روز سهشنبه یازدهم شهریور با میانگین ۱۱۷ AQI برای دومین روز پیاپی در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس (سالمندان، افراد دارای بیماریهای تنفسی و قلبی، زنان باردار و کودکان) ثبت شد.
بر اساس دادههای سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیطزیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلانشهر امروز در ایستگاه خیابانهای ۲۵ آبان و ولدان با عدد ۱۶۱، خیابان زینبیه ۱۵۸ و خیابان میرزا طاهر ۱۵۲ AQI وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه را نشان میدهد و در ایستگاه بزرگراه خرازی با عدد ۱۰۵، دانشگاه صنعتی ۱۰۷، خیابان رودکی ۱۳۷ و رهنان ۱۱۶ AQI در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس است.
شاخص هوای اصفهان همچنین در ایستگاه پارک زمزم با عدد ۹۸، سپاهانشهر ۶۰، خیابان هزار جریب ۷۲ و خیابان فیض ۷۱ AQI در وضعیت قابل قبول است.
شاخص هوا در ایستگاه شهر قهجاورستان ۱۴۱ و در خمینیشهر با عدد ۱۲۱ AQI در شرایط ناسالم برای گروههای حساس قرار دارد.
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.
این شاخص به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳)، دی اکسید نیتروژن (NO۲)، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاههای پایش هوا، ثبت میشود.
شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچکتر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچکتر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل میکند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش میدهد.
