مینا معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی تا روز چهارشنبه جو استان پایدار خواهد بود و آسمان به صورت صاف پیش‌بینی می‌شود.

وی ادامه داد: در برخی ساعات عصر و شب، وزش باد گاهی شدید همراه با گردوخاک در مناطق مختلف استان رخ خواهد داد.

کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان اضافه کر: در روزهای پایانی هفته، شرایط جوی ناپایدار شده و افزایش ابر و وزش باد با سرعت بیشتر در ساعات عصر و شب انتظار می‌رود؛ همچنین احتمال بارش خفیف و پراکنده در نواحی مستعد وجود دارد.

معتمدی با اشاره به وضعیت دمایی خاطرنشان کرد: دمای هوا طی ۲۴ ساعت آینده در بیشتر مناطق استان تغییر محسوسی ندارد، بیشینه و کمینه دمای کلانشهر اصفهان نیز بین ۳۶ و ۱۸ درجه سلسیوس بالای صفر در نوسان است.