گردوخاک و آلودگی هوا در تهران؛از ماسک استفاده کنید

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان هواشناسی استان تهران برای این استان تا پایان هفته جوی نسبتاً پایدار با آسمانی صاف تا کمی ابری پیش‌بینی کرده است.

با این حال، وزش باد شدید در بخش‌های جنوبی و غربی، احتمال گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا، به‌ویژه در ساعات عصر و شب دوشنبه و سه‌شنبه، دور از انتظار نیست.

بر اساس تحلیل الگوهای همدیدی و نقشه‌های پیش‌یابی، آسمان تهران طی این مدت صاف تا کمی ابری خواهد بود و در ساعات بعدازظهر با افزایش وزش باد همراه می‌شود.

در بخش‌های جنوبی و غربی استان تهران، به‌ویژه در روزهای دوشنبه تا سه‌شنبه (۱۱ تا ۱۲ شهریور)، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید پیش‌بینی می‌شود که می‌تواند به خیزش گرد و خاک محلی یا انتقال گرد و خاک از استان‌های همجوار منجر شود، این شرایط ممکن است به کاهش موقت دید و کیفیت هوا، به‌ویژه در مناطق پرتردد شهری و صنعتی، دامن بزند.

در ارتفاعات استان تهران، به‌خصوص مناطق بالادست شرقی، افزایش ابر در ساعات بعدازظهر انتظار می‌رود و احتمال بارش‌های پراکنده نیز وجود دارد. همچنین، در نواحی پرتردد شهری و صنعتی، افزایش محسوس غلظت آلاینده اوزون (O۳) و گاهی ذرات ریز (PM۲.۵) در ساعات بعدازظهر و شب پیش‌بینی شده است، که می‌تواند برای گروه‌های حساس مانند کودکان و سالمندان مشکل‌ساز باشد.

کارشناسان هواشناسی هشدار داده‌اند که وزش باد شدید و گرد و خاک می‌تواند فعالیت‌های روزمره، به‌ویژه در مناطق جنوبی و غربی تهران، را تحت تأثیر قرار دهد.

به ساکنان این مناطق توصیه شده است که در ساعات اوج آلودگی، از فعالیت‌های طولانی‌مدت در فضای باز خودداری کنند و در صورت لزوم از ماسک‌های محافظ استفاده کنند.