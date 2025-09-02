به گزارش خبرنگار مهر، عباس علیآبادی در جلسه علنی امروز (سهشنبه ۱۱ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی گزارش کمیسیون انرژی و ارائه نظرات کمیسیونهای عمران و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد مشکلات تأمین برق، آب شرب، آب کشاورزی و حقابههای زیست محیطی، اظهار کرد: طبق گفته کارشناسان، بزرگترین و شاید مادر همه مشکلات صنعت آب و برق، مشکل اقتصادی و ناترازی مالی است. این ناترازی موجب شده در سالهای گذشته پرداخت بدهیها به پیمانکاران و سرمایهگذاران حوزه آب و برق به موقع انجام نشود و مشکلات متعددی را ایجاد کند.
وی بیان کرد: از سوی دیگر، ما وارد عصری شدهایم که در آن، مصرف برق به طور وسیع و مستمر رشد خواهد داشت. انقلاب صنعتی چهارم و پنجم، همراه با توسعه هوش مصنوعی، نیاز به برق را به شدت افزایش خواهد داد و اگر بخواهیم این نیاز روزافزون را با روشهای سنتی پاسخ دهیم، با چالشهای عظیم جهانی و بعضاً محلی مواجه خواهیم شد. بر این اساس، باید تأمین این نیاز را با روشهای نوین دنبال کنیم. اغلب کشورهای پیشرو، افزایش راندمان، تکمیل چرخه ترکیبی در نیروگاههای سیکل ساده و توسعه انرژیهای تجدیدپذیر را به عنوان مسیر آینده انتخاب کردهاند، گفت:
علیآبادی با اشاره به خشکسالیهای پیدرپی در پنج سال گذشته، اظهار کرد: نیروگاههای برقآبی نقش بسیار مهمی در تولید برق کشور ایفا میکنند، اما با توجه به کاهش بارش از ابتدای سال جاری تاکنون، تولید انرژی این نیروگاهها با کاهش چشمگیر ۴۰ درصدی مواجه شده است. خشکسالیهای مداوم در سالهای اخیر باعث شده است که بخش قابلتوجهی از ظرفیت برقآبی کشور از دست برود.
وی با اشاره به گرمای بیسابقه هوا در سال جاری، تصریح کرد: بر اساس گزارشهای سازمان هواشناسی، میانگین دمای کشور در سال جاری نسبت به میانگین بلندمدت، حدود یک و نیم درجه افزایش داشته که این افزایش دما اثر مستقیمی بر رشد مصرف برق به ویژه در مناطق گرمسیر کشور گذاشته است.
وزیر نیرو در ادامه، گفت: در طول برنامه ششم توسعه، هیچ قرارداد خرید تضمینی برای احداث نیروگاههای جدید منعقد نشد، در حالی که بیش از ۱۵ هزار مگاوات از ظرفیت نیروگاهی کشور فرسوده و عملاً عمر مفید خود را از دست داده است. همچنین بخشی از شبکه انتقال و توزیع برق کشور فرسوده بوده و نیازمند نوسازی است.
علی آبادی بیان کرد: در مجموع ۶۷ طرح نیمهتمام در بخش آب کشور وجود دارد که برای تکمیل این پروژهها با منابع پیشبینی شده، حدود ۲۰ سال زمان نیاز خواهیم داشت. از سوی دیگر، با افزایش جمعیت کشور در ۷ دهه گذشته و کاهش منابع آب، سرانه منابع آب از حدود ۶۸۰۰ مترمکعب در سال ۱۳۳۵ به حدود ۱۳۰۰ مترمکعب در سال جاری کاهش یافته که پیشبینی میشود که این سرانه تا سال ۱۴۲۰ به حدود ۹۷۰ مترمکعب برسد.
وزیر نیرو تاکید کرد: وزارت نیرو برای غلبه بر چالشهای بخش آب برنامههای متعددی را تدوین و در حال اجرا دارد که شامل اصلاحات نهادی، بهبود فضای کسبوکار، تفکیک وظایف تصدیگری از حاکمیتی، رفع تعارض منافع، اصلاح ساختار اقتصادی آب و استقرار حکمرانی محلی آب از طریق گسترش مدیریت مشارکتی است.
وی اظهار کرد: قریب به ۳۰ سال از عمر خود را در بخش کارشناسی و مدیریتی وزارت نیرو در حوزههای آب و برق گذراندهام و مصمم هستم تمامی ظرفیتها را به کار گیرم تا اجازه ندهیم دشمنان از ناکامیهای ما خوشحال شوند. در همین راستا، برنامه چهار ساله صنعت برق طراحی و ارائه شده که شامل ۱۴ پروژه بزرگ و ۳۶ بسته مدیریتی در زمینه مصرف، تأمین و بهرهوری انرژی است که هماکنون در حال اجراست.
نظر شما