به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، گراهام گرین، بازیگر کانادایی که برای بازی در فیلم «با گرگ‌ها می‌رقصد» محصول ۱۹۹۰ نامزد اسکار شده بود، پس از مدت‌ها بیماری در تورنتو درگذشت. او ۷۳ ساله بود.

گرین ژوئن ۱۹۵۲ در اوسوکن، منطقه حفاظت‌شده کانادا متولد شده بود و با بازی در تئاتر وارد حرفه بازیگری شد و تا دهه ۱۹۷۰ در تولیدات نمایشی روی صحنه می‌رفت.

گرین که از پیشگامان بازیگران بومی هالیوود بود، اولین نقش خود را در سریال درام کانادایی «کارآگاه بزرگ» محصول ۱۹۷۹ و فیلم «دویدن شجاعانه» در سال ۱۹۸۳ ایفا کرد. موفقیت بزرگ وی در هالیوود با فیلم «با گرگ‌ها می‌رقصد» ساخته کوین کاستنر به دست آمد که در آن در نقش «پرنده لگدزن» بازی کرد. این نقش نامزدی جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش مکمل مرد را در سال ۱۹۹۱ برای او به ارمغان آورد. این فیلم نامزد ۱۲ جایزه اسکار شد و ۷ جایزه از جمله بهترین فیلم و بهترین کارگردانی را برای کاستنر به ارمغان آورد.

گراهام گرین بازیگر چندین فیلم بزرگ هالیوودی مانند «ماوریک»، «جان سخت با انتقام»، «حماسه گرگ و میش: سپیده دم - قسمت ۲» و «بازی مالی» هم بود و در فیلم «مسیر سبز» فرانک دارابونت، همراه تام هنکس و هری دین استنتون هم بازی کرد و نامزدی انجمن بازیگران آمریکا را به دست آورد.

این بازیگر برای فیلم مستقل «اسکین» ساخته کریس ایر در سال ۲۰۰۲ که به زندگی در منطقه حفاظت‌شده لاکوتا سیوکس می‌پرداخت، نامزدی جوایز اسپیریت را به دست آورد.

گرین در تلویزیون هم کارنامه پر و پیمانی داشت و بازی در «نورترن اکسپوژر»، «لئونسم داو: سریال»، «ولف لیک»، «نمایش سبز سرخ»، «دفاع»، «لانگ‌مایر»، «جالوت»، «سگ‌های رزرو»، «پژواک»، «ریوردیل»، «۱۸۸۳»، «آخرین نفر از ما» و «تولسا کینگ» را در کارنامه داشت.

وی سال ۲۰۰۰ جایزه گرمی را در بخش بهترین آلبوم دکلمه برای کودکان برای «به قصه‌گو گوش بده» دریافت کرد. او که جایزه جمینی کانادا را هم برده بود، سال ۲۰۲۱ ستاره‌ای در پیاده‌روی مشاهیر کانادا دریافت کرد.