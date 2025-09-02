  1. استانها
کاهش ذخایر خونی در چهارمحال و بختیاری

شهرکرد-مدیرکل انتقال خون چهارمحال و بختیاری گفت: هم اکنون تعداد مراجعه‌کنندگان برای اهدای خون کاهش یافته است .

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین هاشمی گفت: تعداد مراجعه‌کنندگان برای اهدای خون کاهش و مصرف خون نیز برای بیماران افزایش یافته که هم‌اکنون چهارمحال و بختیاری با کاهش ذخایر خونی مواجه شده است‌.

وی افزود: هم‌اکنون چهارمحال و بختیاری با کاهش ذخایر خونی به خصوص در گروه خونی o منفی مواجه شده است.

هاشمی گفت: برای پیشگیری از کمتر شدن ذخایر خون، از مردم درخواست می‌شود در اهدای خون یاری رسان این سازمان باشند.

هاشمی بیان کرد: چنانچه ذخایر خون کامل شود، امنیت خاطر برای همه به ویژه بیماران تالاسمی، هموفیلی و بیمارانی که به علت تصادفات در مراکز درمانی بستری هستند ایجاد می‌شود.

