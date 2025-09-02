  1. استانها
برخورد خودروی سواری پژو با تریلی دو فوتی بر جای گذاشت

شهرکرد-سرپرست جمعیت هلال‌احمر چهارمحال و بختیاری گفت: برخورد خودروی سواری پژو با تریلی در محور طاقانک به شمس آباد دو فوتی بر جای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، بیژن طاهری سرپرست جمعیت هلال‌احمر چهارمحال و بختیاری از امدادرسانی به مصدومان حادثه برخورد خودروی سواری پژو با تریلی در محور طاقانک به شمس آباد خبرداد.

وی تصریح کرد: خبری مبنی بر برخورد خودروی سواری پژو با تریلی در محور طاقانک به شمس آباد دریافت شد.

طاهری افزود: بلافاصله پس از وقوع حادثه، تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات شهدای امدادگر طاقانک به محل اعزام شد. نیروهای امدادی پس از ارزیابی و ایمن‌سازی محل حادثه و تثبیت خودرو، عملیات رهاسازی مصدومان را انجام دادند.

وی گفت: متأسفانه دو نفر از مصدومان در صحنه حادثه جان باختند که پیکر آنان برای انجام مراحل قانونی به عوامل انتظامی تحویل داده شد.

