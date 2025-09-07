به گزارش خبرنگار مهر، شاهین فتحی، پیش از ظهر یکشنبه، در جمع خبرنگاران از امدادرسانی نیروهای عملیاتی هلال احمر به مصدومان حادثه انفجار گاز در یک واحد مسکونی در منطقه سرآسیاب ملارد خبر داد.

فتحی ادامه داد: در پی دریافت گزارشی مبنی بر وقوع انفجار در یک ساختمان مسکونی واقع در منطقه سرآسیاب ملارد، تیم‌های امدادی جمعیت هلال‌احمر استان تهران به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: بلافاصله پس از اعلام حادثه به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات EOC، یک تیم عملیاتی از هلال‌احمر شهرستان ملارد به همراه دو تیم آنست (جست‌وجو و نجات در آوار) از شهرستان شهریار به محل اعزام شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان تهران با بیان اینکه این حادثه منجر به مصدومیت ۱۴ نفر شد، گفت: از مجموع مصدومان، ۸ نفر به صورت سرپایی در محل حادثه مداوا شدند و ۶ نفر دیگر نیز برای دریافت خدمات درمانی تکمیلی توسط عوامل اورژانس به مراکز درمانی انتقال یافتند.

فتحی خاطرنشان کرد: عملیات امدادرسانی با همکاری دیگر دستگاه‌های امدادی و خدماتی به سرعت انجام گرفت و نیروهای هلال‌احمر تا پایان عملیات در محل حضور داشتند.