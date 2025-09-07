  1. استانها
  2. تهران
۱۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۱۹

هلال‌احمر ۱۴ مصدوم حادثه انفجار گاز در ملارد را امدادرسانی کرد

هلال‌احمر ۱۴ مصدوم حادثه انفجار گاز در ملارد را امدادرسانی کرد

ملارد- مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان تهران از امدادرسانی نیروهای عملیاتی هلال احمر به مصدومان حادثه انفجار گاز در یک واحد مسکونی در منطقه سرآسیاب ملارد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، شاهین فتحی، پیش از ظهر یکشنبه، در جمع خبرنگاران از امدادرسانی نیروهای عملیاتی هلال احمر به مصدومان حادثه انفجار گاز در یک واحد مسکونی در منطقه سرآسیاب ملارد خبر داد.

فتحی ادامه داد: در پی دریافت گزارشی مبنی بر وقوع انفجار در یک ساختمان مسکونی واقع در منطقه سرآسیاب ملارد، تیم‌های امدادی جمعیت هلال‌احمر استان تهران به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: بلافاصله پس از اعلام حادثه به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات EOC، یک تیم عملیاتی از هلال‌احمر شهرستان ملارد به همراه دو تیم آنست (جست‌وجو و نجات در آوار) از شهرستان شهریار به محل اعزام شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان تهران با بیان اینکه این حادثه منجر به مصدومیت ۱۴ نفر شد، گفت: از مجموع مصدومان، ۸ نفر به صورت سرپایی در محل حادثه مداوا شدند و ۶ نفر دیگر نیز برای دریافت خدمات درمانی تکمیلی توسط عوامل اورژانس به مراکز درمانی انتقال یافتند.

فتحی خاطرنشان کرد: عملیات امدادرسانی با همکاری دیگر دستگاه‌های امدادی و خدماتی به سرعت انجام گرفت و نیروهای هلال‌احمر تا پایان عملیات در محل حضور داشتند.

کد خبر 6582243

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها